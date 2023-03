'Abetone' e campo di football: pubblicati i bandi per la gestione delle due strutture

Il Comune di Pisa ha pubblicato due bandi distinti per l’affidamento in concessione del campo sportivo 'Abetone' e di quello di football in Piazzale dello Sport. La volontà è quella di favorire la diffusione e la pratica dell’attività sportiva in genere e dell’attività ludico-motoria, garantire una gestione sociale dell’impianto con massima apertura alle esigenze dell’utenza, assicurare integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema e garantire una miglior gestione dell’area sportiva relativamente alle esigenze dell’utenza e del quartiere.

In entrambi i casi possono partecipare al bando tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali. I soggetti sopra indicati possono partecipare singolarmente o in raggruppamento ed i requisiti devono essere posseduti da tutti i partecipanti.

Il campo di football, che si trova in Piazzale dello Sport, con bando in scadenza il 20 aprile alle 11.30, ha un canone di concessione annua che non potrà essere inferiore a 1.421,68 euro. Nel caso del campo sportivo di calcio 'Abetone', situato in via dei Macelli (traversa di via Bonanno), e il cui bando ha scadenza il 14 aprile alle 11.30, il canone di concessione annua non potrà essere inferiore a non potrà essere inferiore a 2.714,30 euro. In questo caso i soggetti oltre ai requisiti sopra indicati si dovrà essere regolarmente iscritti alla FIGC come soggetto istituzionale di riferimento per l’organizzazione e l’amministrazione del calcio in Italia. Qui i due bandi: 'Abetone' e campo di football.