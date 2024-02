Su Casciana Terme Lari torna a sventolare la Bandiera Arancione

Una significativa riconferma per il Comune di Casciana Terme Lari che ha nuovamente ottenuto la Bandiera Arancione, il marchio turistico ambientale del Touring Club rivolto ai piccoli Comuni italiani di eccellenza. la cerimonia di premiazione si è svolta nel pomeriggio di domenica 4 febbraio presso la BIT di Milano.

Nei mesi scorsi il Comune è stato oggetto di una attenta fase di verifica da parte del Touring che ha valutato molti parametri legati all’accoglienza turistica, all’offerta sul territorio in termini di servizi, di opportunità di intrattenimento e di attenzione al turismo green e lento. L’obiettivo è quello di individuare nei vari territori la sussistenza di un’identità culturale, artistica e architettonica consolidata, la presenza di un sistema di offerta turistica e di accoglienza ben organizzato e di attività di sviluppo sostenibile.

“Siamo molto soddisfatti per questa importante riconferma - ha commentato il sindaco Mirko Terreni - il marchio Bandiera Arancione è espressione di qualità, sostenibilità e accoglienza e ciò significa che siamo riusciti a lavorare bene su più fronti: in termini di accoglienza turistica, ma anche in termini di cura dei centri urbani e per la presenza di infrastrutture e servizi a disposizione di chi è in visita nel nostro territorio. Un’attenzione e un lavoro costante e duplice che ha visto negli anni amministrazione e operatori turistici camminare insieme in una continua ricerca di miglioramento per un’offerta turistica sempre di maggiore qualità. Gli interventi mirati alla conservazione del patrimonio storico, architettonico e culturale, ma anche paesaggistico e naturale, sia allo sviluppo di un turismo sempre più sostenibile uniti ad un’offerta di qualità da parte dei nostri operatori oggi ripaga consegnandoci il marchio arancione per ulteriori tre anni, quale garanzia in primis per il turista in visita".

“Aver ottenuto la riconferma del marchio significa poter continuare a cogliere l’importante ventaglio di opportunità che Touring Club riserva ai Comuni Bandiera Arancione - ha spiegato la vicesindaca con delega al Turismo Elisa Di Graziano - e ci incoraggia a migliorare ulteriormente nella valorizzazione della destinazione e delle sue eccellenze: dalle Terme al Castello dei Vicari, dal design all’enogastronomia, dalla cultura alle nostre bellezze paesaggistiche”.