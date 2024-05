Marina di Pisa, Calambrone e Tirrenia confermano la Bandiera Blu nel 2024

Sventolerà anche per l'estate 2024 ormai alle porte la Bandiera Blu sul litorale pisano. E' stato riconfermato infatti per le spiagge di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone il riconoscimento della FEE (Fondazione per l’Educazione Ambientale), conferito alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, in base a 32 criteri che riguardano la gestione del territorio, la valorizzazione delle aree naturalistiche, la vivibilità in estate e gli impianti di depurazione. Il requisito base per l’assegnazione è la qualità delle acque, monitorata ogni quindici giorni con protocolli analitici condivisi con ARPAT, ma è necessario dimostrare una adeguata capacità di erogare servizi turistici e ambientali che vanno dalla raccolta rifiuti, all’organizzazione della sosta, all’accessibilità degli stabilimenti, alla sicurezza, alla tutela ambientale e all’ecosistema.

In questo 2024 a livello nazionale sono 14 le new entry: Ortona (Abruzzo), Parghelia (Calabria), Cellole (Campania), Borgio Verezzi (Liguria), Recco (Liguria), Porto Sant’Elpidio (Marche), Lecce (Puglia), Manduria (Puglia), Patù (Puglia), Letojanni (Sicilia), Scicli (Sicilia), Taormina (Sicilia), Tenno (Trentino Alto Adige) e Vallelaghi (Trentino Alto Adige). Quattro i Comuni non riconfermati: Ameglia (Liguria), Taggia (Liguria), Margherita di Savoia (Puglia) e Marciana Marina (Toscana).

Ecco le Bandiere Blu assegnate in Toscana:

- Provincia di Massa Carrara: Carrara, Massa

- Provincia di Lucca: Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio

- Provincia di Pisa: Pisa

- Provincia di Livorno: Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino

- Provincia di Grosseto: Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello