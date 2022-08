Anche il litorale pisano ha la sua bandiera

Dopo i vessilli della città in piazza della Stazione, anche sul lungomare sventola la nuova bandiera del litorale. Su sfondo azzurro è formata dalla scritta 'Litorale pisano' sovrastata dal disegno stilizzato di un delfino, entrambi in giallo, al fianco di una croce pisana, in bianco.

Questa mattina la cerimonia di alzabandiera in piazza Belvedere a Tirrenia dove la bandiera sventolerà sul pennone al fianco della Bandiera Blu e della bandiera del 'Santuario Pelagos'. L’assessore al Turismo del Comune di Pisa ha consegnato la nuova bandiera ai rappresentanti delle associazioni dei commercianti di Confcommercio e Confesercenti e all’amministratore unico del Porto di Pisa.

Anche la bandiera del 'Litorale pisano', come quelle presentate nei giorni scorsi, è stata ideata e curata da Antonio Pucciarelli, responsabile per il Comune di Pisa del patrimonio e dei costumi delle tradizioni storiche pisane.

"È un’occasione importante - ha detto l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini - per il nostro litorale e per la sua storia, considerato che quest’anno ricorrono i 150 anni dalla fondazione di Marina di Pisa e i 90 di Tirrenia. In occasione di queste ricorrenze abbiamo voluto inserire una serie di iniziative all’interno del calendario di Marenia, tra le quali, appunto, la presentazione della bandiera che identifica il nostro litorale e che vuole costruire un simbolo che lo collega strettamente alla nostra città come sua 'vista mare'. La presenza della bandiera pisana, il delfino e i colori stessi che caratterizzano questa bandiera, identificano proprio lo stretto collegamento. Inoltre, la bandiera viene collocata in mezzo ai due riconoscimenti ambientali che il nostro litorale è riuscito a ottenere negli anni, cioè la Bandiera blu e quella di 'Pelagos', a dimostrazione di quanto il litorale abbia questa alta valenza turistica nel dare ai nostri ospiti la massima accoglienza nella piena tutela ambientale. Ringrazio le associazioni presenti, il Porto di Pisa con la presenza di Simone Tempesti, amministratore unico, e Antonio Pucciarelli che ha reso possibile questa giornata importante per la promozione di questo incredibile e fantastico litorale".