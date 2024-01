Missione compiuta: la bandiera di Pisa è arrivata in Patagonia

Sono riusciti nella loro missione i tre motociclisti pisani Michele Bini, Fausto Savini e Alessandro Giovannitti che il 31 dicembre hanno consegnato la bandiera di Pisa al primo presidente della Sociedad Italiana de la ciudad de Ushuaia Jose Luis Catalan, la cui madre, di Bologna, fu fondatrice della società. I tre avevano ricevuto il vessillo pisano dal sindaco di Pisa Michele Conti poco prima del viaggio verso la Patagonia

La Società italiana ha come scopo quello di unire i cittadini di origine italiana e preservare le tradizioni e la cultura italiana a Ushuaia. "Sentire dalla viva voce di Jose le storie dei nostri connazionali che sono migrati nella Tierra del Fuego ci ha emozionato, al pari del suo amore per la nostra terra" affermano Michele, Fausto e Alessandro.

Jose è stato incaricato della consegna del vessillo pisano e della piccola Torre di Pisa al primo cittadino di Ushuaia, dr. Walter Vuoto.

Pisa in moto alla fine del mondo.