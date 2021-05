Litorale: confermate le 4 bandiere blu per località e approdo turistico

La ong internazionale Fee ha confermato il riconoscimento per il 2021 a Marina, Tirrenia, Calambrone e il Porto

E' di oggi, 10 maggio, l'annuncio da parte della ong internazionale Foundation fon Environmental Education delle Bandiere Blu per il 2021, il riconoscimento che certifica a livello turistico-ricettivo la qualità delle località balneari. L'italia conta per quest'anno 201 comuni e 416 litorali. La Toscana è al terzo posto dopo Liguria e Campania: fra le 17 bandiere regionali confermata tutta la Provincia di Pisa con Marina, Tirrenia e Calambrone. Lo stesso, sul fronte degli approdi turistici, vale per il Porto di Pisa.

