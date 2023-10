San Giuliano Terme: pubblicato il bando per gli alloggi Erp

Il comune di San Giuliano Terme ha pubblicato il bando per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp). È possibile presentare le domande fino al 19 dicembre entro le ore 23:59 (termine perentorio pena esclusione dal Bando). Le informazioni utili e i moduli per la partecipazione al bando possono essere reperiti al link: https://www.comune. sangiulianoterme.pisa.it/il- comune/uffici-comunali/ servizi-sociali/bando- generale-di-concorso-pubblico- per-l27assegnazione-degli- alloggi-di-erp---2023/8319

"Era molto tempo che avevamo in animo di aggiornare le graduatorie delle case popolari - sottolinea Francesco Corucci, assessore alle Politiche abitative - anche perché a causa di questa crisi economica e sociale sono sempre di più coloro che vivono una situazione di povertà abitativa. La casa è un diritto sulla cui attuazione incidono numerosi fattori ed è per questo che le istituzioni devono anzitutto lavorare per mettere a disposizione il loro patrimonio permettendo a chi si trova in emergenza abitativa di poter accedere alla possibilità di casa pubblica".

"Per fare questo - prosegue l’assessore - ci stiamo anche adoperando per mettere nostre risorse economiche al fine di accompagnare questa procedura con un azione di recupero e manutenzione del patrimonio esistente".

"Come amministrazione comunale faremo di tutto per mantenere quella sicurezza sociale che abbiamo costruito in questi anni, nonostante dal governo non arrivino gli aiuti necessari, come ad esempio per i contributi all'affitto: il nostro non è un Comune ricco e sostenere questo sforzo non è mai scontato" conclude il sindaco Sergio Di Maio.