Pubblicato il bando per l'assegnazione degli alloggi erp del Comune di Pisa

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pisa il bando per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il prossimo 21 luglio, pena esclusione. Il bando segue l’approvazione del nuovo 'Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica', adottato dal Consiglio Comunale nel marzo scorso.

"Si tratta di un bando fortemente voluto dalla nostra amministrazione e molto atteso dai cittadini - dichiara l’assessore alle politiche sociali, Veronica Poli - dato che l’ultimo risaliva al 2016, con le graduatorie approvate poi nel 2018. In questi anni la situazione economica e sociale delle famiglie è cambiata profondamente con molti nuclei che hanno sempre maggiori difficoltà ad arrivare a fine mese. Una situazione determinata prima della pandemia e poi delle difficoltà legate alla guerra e all’aumento dei prezzi. Era quindi necessario aggiornare la situazione dei nuclei familiari residenti nel Comune di Pisa. Per facilitare l’accesso al bando al più ampio numero di persone possibile abbiamo inoltre voluto garantire ai cittadini l’assistenza gratuita dei Caaf convenzionati per la presentazione della domanda online".

"Il nuovo bando - prosegue Poli - è inserito nell’ambito del nuovo Regolamento comunale in materia approvato a marzo scorso e pensato per rispondere più efficacemente alle esigenze della cittadinanza emerse sul territorio negli ultimi anni. Siamo coscienti che non si risolvono i problemi dell’Erp per regolamento e proprio per questo in questi anni abbiamo investito molto per migliorare la situazione abitativa, recuperando e assegnando oltre 200 alloggi per un investimento complessivo di oltre 2,3 milioni di euro".

I requisiti per accedere al bando sono fissati dalla legge lrt 2/2019 così modificati dalla legge lrt 35/2021. Tra questi:

- cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia, ovvero: possesso di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo; possesso di permesso di soggiorno con validità almeno biennale e svolgimento di regolare attività lavorativa; possesso di permesso di soggiorno per asilo politico e/o protezione sussidiaria;

- situazione economica equivalente Isee in corso di validità non superiore alla soglia di euro 16.500;

- assenza di patrimonio mobiliare superiore a euro 25.000;

- non superamento del limite di 40.000 euro di patrimonio complessivo.

Il bando e i suoi allegati sono consultabili e scaricabili al link online sul sito del Comune. Le domande corredate di tutta la necessaria documentazione potranno essere presentate esclusivamente online mediante accesso al Portale delle istanze online. L’accesso al portale sarà consentito tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (carta identità elettronica) oppure Cns (Carta Nazionale dei Servizi); la domanda potrà essere inoltrata anche servendosi di altra persona, dotata delle suddette credenziali di accesso al portale, se munita di apposita delega.

L’elenco dei Caaf convenzionati è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pisa con indicati indirizzi delle sedi operative, numero di telefono ed orari di apertura al pubblico. I Caaf svolgeranno un servizio completo di assistenza nella compilazione e inoltro della domanda seguendo il cittadino anche nelle fasi successive fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Sarà inoltre possibile avvalersi dei Facilitatori digitali del Comune di Pisa, recandosi, previo appuntamento al numero 050/7846982, nei seguenti orari di apertura al Centro Polivalente di San Zeno (via San Zeno n. 17- Pisa) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.