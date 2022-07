Si avvicina la scadenza del bando per l'assegnazione delle case popolari

Ultima settimana disponibile per poter partecipare al bando del Comune di Pisa per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Le domande devono essere presentate entro il termine ultimo delle ore 24 di lunedì 1 agosto, pena esclusione, rivolgendosi ai CAAF convenzionati con il Comune. I requisiti per accedere al bando sono fissati dalla legge LRT 2/2019 così modificati dalla legge LRT 35/2021. Tra questi una situazione economica equivalente ISEE in corso di validità non superiore alla soglia di euro 16.500, l’assenza di patrimonio mobiliare superiore a euro 25.000 e il non superamento del limite di 40.000 euro di patrimonio complessivo.

Il Bando e i suoi allegati sono consultabili e scaricabili a questo link: https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/assegnazione-alloggi-erp-0. Le domande corredate di tutta la necessaria documentazione potranno essere presentate esclusivamente on-line mediante accesso al Portale delle istanze on line seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/pagina/servizi-online-e-smart-del-comune-di-pisa. L’accesso al portale sarà consentito tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta identità elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi); la domanda potrà essere inoltrata anche servendosi di altra persona, dotata delle suddette credenziali di accesso al portale, se munita di apposita delega.

L’elenco dei CAAF convenzionati è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pisa al seguente link https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/caf-convenzionati-bando-erp-2022 con indicati indirizzi delle sedi operative, numero di telefono ed orari di apertura al pubblico. I CAAF svolgeranno un servizio completo di assistenza nella compilazione e inoltro della domanda seguendo il cittadino anche nelle fasi successive fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Sarà inoltre possibile avvalersi dei Facilitatori digitali del Comune di Pisa, recandosi, previo appuntamento al numero 050 7846982, nei seguenti orari di apertura al Centro Polivalente di San Zeno (via San Zeno 17- Pisa) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.