Opportunità per laureati dalla Scuola Sant'Anna di Pisa: bando per due assegni di ricerca

Dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa arrivano nuove opportunità per laureate e laureati con particolare riferimento ai settori dell’informatica e dell’intelligenza artificiale, grazie al Laboratorio Retis (Real-Time Systems) dell’Istituto Tecip (Tecnologie della Comunicazione, Informazione, Percezione) che ha bandito una selezione per titoli ed eventuale colloquio, da svolgersi in modalità telematica, per il conferimento di due assegni per collaborazione ad attività di ricerca, da svolgersi nell'ambito del settore scientifico disciplinare di Sistemi di elaborazione delle informazioni. I due assegni hanno durata annuale, possono essere rinnovati e sono finanziati da Vodafone, nell’ambito di un progetto di ricerca congiunto con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, per il rilevamento di anomalie, per il miglioramento delle prestazioni e per la predizione del carico per la virtualizzazione delle funzioni di rete.

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro martedì 6 aprile.

Il bando e il form online sono disponibili su https://bit.ly/3rUhMGC .