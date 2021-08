San Giuliano Terme, 26mila euro di buoni spesa a disposizione dei cittadini

L'amministrazione comunale di San Giuliano Terme ha dato l'ok per l'utilizzo di ulteriori 26mila euro per altri buoni spesa.

Questa tranche, erogabile dal 9 al 23 agosto, sarà dedicata esclusivamente a chi non ha ancora fatto domanda e va intesa come una continuazione del precedente bando. Per effettuare la richiesta, occorre accedere al portale: QUI

"Abbiamo pensato a una soluzione del genere - commenta l'assessore alla Casa Francesco Corucci - perché se da un lato il nuovo sistema elettronico di erogazione buoni è più veloce e ci permette di arrivare a più persone, resta comunque esclusa una parte della popolazione in situazione di necessità e che non ha possibilità di accedere a strumenti telematici. Negli ultimi mesi, grazie all'aiuto dell'Osservatorio sulle povertà e della solidarietà, abbiamo fatto un censimento di queste persone, che potranno fare domanda. Un nuovo bando è invece previsto per settembre con ulteriori 100mila euro della Fondazione Pisa, che come amministrazione ringraziamo".

"Se il Covid sta ancora producendo effetti su economia e vita delle persone in generale - conclude il sindaco Sergio Di Maio - un'amministrazione deve fare comunque di tutto per farsi trovare pronta. La scelta di non lasciare indietro nessuno la rivendichiamo con forza. Dopo questa distribuzione, ci sarà un altro bando di 100mila euro che da settembre consentirà a tutti di fare nuovamente domanda, anche a chi l'ha presentata in precedenza. Per queste risorse ringraziamo la Fondazione Pisa, che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno nelle nostre politiche di inclusione".



Per aiuto o sostegno nella compilazione della domanda:



- L'ufficio Servizi sociali del Comune: (via Niccolini 29, ex Albergo Terme) il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 11.30. Telefono: 050 819 345.

- Osservatorio sulle povertà e della solidarietà: 3923348630 il martedì e il giovedì (dalle 9 alle 13).