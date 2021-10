San Giovanni alla Vena: bando per concessione del chiosco in Piazza della Repubblica

E' stato indetto dal Comune di Vicopisano un bando pubblico per la concessione d’uso di un immobile di proprietà comunale, un chiosco in Piazza della Repubblica a San Giovanni alla Vena. La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è prevista per le ore 12 del 3 dicembre 2021.

"L’Amministrazione - spiega il Sindaco, Matteo Ferrucci - si è impegnata per restituire un altro bene alla comunità, mettendo a bando la concessione del chiosco di Piazza della Repubblica, da tempo inutilizzato. Un altro modo per contribuire alla rivitalizzazione della Piazza e del Paese, dando ulteriori servizi, contestualmente ad altri investimenti, tra i quali la nuova illuminazione, il parco giochi accessibile e il progetto dello skate park".

Il canone di concessione annuo a base di gara è di 2.400 euro, oltre IVA del 22% (200 euro mensili). La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena d’esclusione, all’ufficio protocollo del Comune di Vicopisano, primo piano del Palazzo Comune (via del Pretorio 1) entro le ore 12 del 3 dicembre. Il bando integrale, con la relativa documentazione, è pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul sito www.comune.vicopisano.pi.it, nella sezione documenti e dati, bandi e concorsi. Per informazioni è possibile contattare il Responsabile dei Servizi Amministrativi del Comune, Giacomo Minuti: 050/796531, fax n.050/796540 e minuti@comune.vicopisano.pi.it .