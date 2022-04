Fiere, sagre ed eventi: bando del Comune di Pisa per le location stagionali

Il Comune di Pisa ha pubblicato il bando per la formazione del calendario nel periodo 9 maggio - 13 novembre 2022 per manifestazioni commerciali a carattere straordinario, con previsione di somministrazione alimentare e non. C’è tempo fino alle ore 9 di venerdì 29 aprile per presentare la domanda tramite posta certificata, all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana. it (Ufficio Attività produttive - Commercio su aree pubbliche). Possono presentare domanda, in qualità di organizzatori, associazioni di volontariato, consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria, comitati senza scopo di lucro regolarmente costituiti con atto pubblico.

I luoghi per cui è possibile fare domanda, sono: nel centro storico Logge dei Banchi, Piazza Don Minzoni, Piazza Dante, Piazza Martiri della Libertà, via San Francesco, via Palestro, via Dini; sul litorale Piazza dei Fiori (lato vecchia Stazione a partire dopo la Chiesa) a Tirrenia, L.go Pontecorvo a Marina di Pisa, Piazza Sardegna a Marina di Pisa.

Il Bando con relativo Disciplinare e schema di domanda sono reperibili sul sito web del comune di Pisa.