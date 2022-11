Dal Comune un bando per assegnare sei immobili in gestione alle associazioni

Il Comune di Pisa ha pubblicato nei giorni scorsi un bando per l’assegnazione in locazione ad uso associativo di 6 immobili di proprietà comunale che si trovano al Cep. La concessione avrà una durata di 6 anni. "Si tratta di un atto sociale della nostra amministrazione - dichiara la vicesindaco con delega al patrimonio, Raffaella Bonsangue - che continua a favorire la partecipazione su tutto il territorio comunale. Come amministrazione, in questi anni, abbiamo avviato un processo di rigenerazione delle aree urbane, attraverso la promozione di progetti volti al miglioramento della qualità e del decoro urbano, di manutenzione, riqualificazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, anche con riferimento agli spazi partecipativi e ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici".

"Questa è una grande opportunità per la valorizzazione del nostro territorio, luoghi d’incontro per il quartiere e per i componenti della comunità cittadina destinatari e promotori delle attività delle associazioni. Siamo certi che, con il contributo dei cittadini, potremo incidere in modo significativo nel recuperare quel senso di comunità e partecipazione del quale tutti abbiamo bisogno e che rappresenta il vero obiettivo di ciascuna singola nostra azione di governo" aggiunge Bonsangue.

Il bando e i relativi allegati sono consultabili al seguente link. Possono partecipare alla procedura le associazioni, le fondazioni, le organizzazioni e le altre istituzioni di carattere pubblico o privato che non abbiano scopo di lucro e che svolgano una delle seguenti attività: attività di assistenza sociale e socio sanitaria; attività di tutela dell’ambiente e della specie animale; attività culturali o scientifiche; attività promozionali nel campo sportivo. Il plico contenente la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e quella economica dovrà pervenire integro e chiuso ermeticamente all’Ufficio Protocollo a mezzo posta o tramite corriere o in alternativa dovrà pervenire all’Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di Pisa consegnato a mano entro e non oltre le 12:30 del giorno 15 dicembre. In relazione alla consegna a mano presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico, si precisa essa potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 16.30.

Questi gli immobili oggetto dell’avviso:

- LOTTO N. 1: Immobile sito al Cep, piazza Papa Giovanni XXIII n. 8: il fondo è al piano terra di un più ampio fabbricato destinato ad abitazione ai piani superiori e ad attività commerciale e direzionale al piano terra. L’immobile di 30 metri quadri è composto da un locale principale, comprendente due piccoli ambienti, un ripostiglio ed un bagno.

- LOTTO N. 2: Immobile sito al Cep, via Donato Bramante n. 10: il fondo è al piano terra di un più ampio fabbricato destinato ad abitazione ai piani superiori ad attività commerciale e direzionale al piano terra. L’immobile di 23 metri quadri è composto da un locale principale, un retro, un bagno ed il relativo antibagno.

- LOTTO N. 3: Immobile sito al Cep, in via Donato Bramante n. 12: il fondo è al piano terra di un più ampio fabbricato destinato ad abitazione ai piani superiori ad attività commerciale e direzionale al piano terra. L’immobile, di 27 metri quadri, è composto da un locale, un bagno ed il relativo antibagno.

- LOTTO N. 4: Immobile sito al Cep, via Michelangelo n.68: il fondo è al piano terra di un più ampio fabbricato destinato ad abitazione ai piani superiori ad attività commerciale e direzionale al piano terra. L’immobile di 32 metri quadri composto da due locali, un bagno ed il relativo antibagno.

- LOTTO N. 5: Immobile sito al Cep, via Michelangelo n.70: il fondo è al piano terra di un più ampio fabbricato destinato ad abitazione ai piani superiori ad attività commerciale e direzionale al piano terra. L’immobile di 35 metri quadri ed è composto da un locale, un bagno ed il relativo antibagno.

- LOTTO N. 6: Immobile sito al Cep, via Michelangelo n.72: il fondo è al piano terra di un più ampio fabbricato destinato ad abitazione ai piani superiori ad attività commerciale e direzionale al piano terra. L’immobile di 35 metri quadri è composto da un locale, un bagno ed il relativo antibagno.