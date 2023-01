Montopoli cerca under 30 interessati di politica per la Consulta dei giovani

E' stato pubblicato sull'albo e sul sito del Comune di Montopoli in Val d'Arno l'avviso per entrare a far parte della consulta comunale dei giovani. L'organo approvato all'unanimità in Consiglio comunale ha l'obiettivo di favorire la partecipazione alla vita pubblica dei ragazzi e delle ragazze residenti sul territorio comunale.

"E' una grandissima opportunità per ragazzi e ragazze residenti sul nostro territorio", dichiara il sindaco Giovanni Capecchi: "La partecipazione è uno dei temi su cui abbiamo puntato maggiormente in questi anni e riuscire a coinvolgere direttamente i cittadini e le cittadine più giovani vorrebbe dire rispondere alle reali esigenze della popolazione under 30".

Possono presentare la domanda i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, residenti a Montopoli capoluogo e nelle sue frazioni che abbiano voglia di partecipare alla vita politica della città. I soggetti interessati possono presentare domanda in carta libera, da compilare secondo il modello pubblicato sul sito del Comune da far pervenire secondo le seguenti modalità: a mano all’ufficio Urp del Comune al piano terra del Palazzo comunale, oppure tramite pec all’indirizzo info@pec.comune.montopoli.pi.i t specificando nell’oggetto 'Consulta dei Giovani'.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda con questa modalità è giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 12; le domande opportunamente compilate e firmate possono essere consegnate anche a mano in occasione della seduta costitutiva della Consulta dalle 20.30 fino alle 21.45 del 16 febbraio. Alle 22 del 16 febbraio, dopo aver raccolto tutte le candidature, inizierà la seduta costitutiva della Consulta dei Giovani.

"La consulta –- afferma a vicesindaca Linda Vanni - apre un canale di ascolto diretto delle esigenze dei più giovani. Un percorso di cittadinanza attiva tale da rendere i giovani sempre più consapevoli del bene pubblico e dell’importanza della partecipazione alla vita del proprio territorio. Ascoltare, parlare, costruire con le ragazze e i ragazzi la Montopoli che desiderano, di cui hanno bisogno, la Montopoli di cui si vogliono prendere cura".