Cascina: pubblicato il bando per i contributi all'affitto

E’ aperto da venerdì 15 ottobre fino a sabato 13 novembre il bando del Comune di Cascina per l’assegnazione dei contributi ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione L.431/98 anno 2021.

“Una misura importante - commenta l’assessore alle Politiche abitative Giulia Guainai - che mira a contenere l’impatto della pandemia sulle già storiche criticità dell’emergenza abitativa. Si introduce un’importante novità che vede l’estensione della platea dei beneficiari contemplando un’ISEE fino a €35.000 e un calo del reddito di almeno il 25%. In quest’ottica la nostra amministrazione ha deciso di destinare delle risorse statali aggiuntive che si vanno a sommare ai fondi regionali e alle risorse del Progetto A.P.E., quest’ultime ottenute dalla SdS Pisana nell’ambito dell’avviso pubblico Por-Fse 2014-2020 Regione Toscana”.

Le domande dovranno esser presentate entro il 13 novembre esclusivamente a mezzo di: Posta elettronica certificata (PEC) all’ indirizzo protocollo@pec. comune.cascina.pi.it - Posta Raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Cascina - Servizio Sociale e Casa – Viale Comaschi n. 116, 56021 Cascina (PI) – Consegna a mano all’ufficio protocollo previo appuntamento al 050.719.235

La documentazione richiesta è scaricabile dal sito del Comune di Cascina – Sezione Sociale. Per informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale e Casa al numero 050.719.236 o via mail socialecasa@comune.cascina.pi. it