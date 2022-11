Pubblicato il bando per contributi alle associazioni animaliste di Pisa

Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pisa il bando per assegnare contributi alle associazioni animaliste di volontariato per le attività svolte nell'anno 2022, a supporto e in collaborazione con lo Sportello tutela degli animali e il canile sanitario comprensoriale. Sulla misura l’Amministrazione ha messo a disposizione 40mila euro. A ciascuna associazione verrà concesso un contributo calcolato sulla base della sommatoria dei punteggi di merito totalizzati, che non potrà comunque superare l’importo di 10mila euro.

Il modulo di partecipazione e l’avviso pubblico sono scaricabili al link dedicato. Possono inoltre essere ritirati presso l’Ufficio Tutela Animali in via del Moro n. 2 (su appuntamento chiamando il numero 050910414) e presso l’Urp del Comune di Pisa (sempre su appuntamento chiamando il numero 050910320).

Per presentare domanda c’è tempo fino alle ore 12 di venerdì 25 novembre scegliendo una delle seguenti modalità: consegna diretta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Lungarno Galileo Galilei n. 43, con ingresso da Piazza XX Settembre (su appuntamento chiamando il numero 050910320); spedizione a mezzo di raccomandata A/R indirizzata al Comune di Pisa-Direzione Ambiente-Via del Moro n. 2, 56125 Pisa. In questo caso, sull’esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura “Bando contributi associazioni animaliste”; per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella postale digitale certificata dell’Amministrazione comune.pisa@postacert.toscana. it, purché inviate secondo quanto previsto dall’art. 65, comma 1, del D.Lgs. 82/2005.

