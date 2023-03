Calci: pubblicato il bando per la concessione di contributi ad associazioni e persone fisiche

Contributi e sostegni per attività sociali, culturali e sportive, aggregative o ricreative, per la promozione del territorio e dei beni culturali ed ambientali, per la solidarietà e la beneficenza, per la cooperazione internazionale e la promozione dei diritti umani, nonché per l’organizzazione dei campi solari.

C’è tutto questo nelle finalità del bando promosso dal Comune di Calci anche per il 2023 e rivolto alle associazioni senza fini di lucro e alle persone fisiche (non necessariamente dotate di personalità giuridica), che hanno tempo fino al 31 marzo 2023 per presentare i loro progetti svolti o da svolgere entro l’anno e richiedere sia un contributo economico sia vantaggi indiretti, quali ad esempio la fruizione gratuita di servizi, beni mobili o beni immobili del Comune.



“Il bando per le associazioni e le attività socio-culturali è stato e resta uno dei pilastri di questa amministrazione comunale - sottolinea il sindaco Massimiliano Ghimenti - in quanto riteniamo che il tessuto associativo e culturale sia indispensabile per rendere sempre più vivo ed attrattivo il nostro territorio a beneficio di tutta la nostra comunità ma anche di turisti e visitatori, con riflessi quindi anche per l'economia locale".



“Negli anni il Comune di Calci, attraverso questo bando - ricorda la vicesindaca Valentina Ricotta - ha sostenuto manifestazioni storiche e attività culturali tra le più diversificate, cercando di soddisfare tutte le richieste, con un duplice obiettivo: da un lato aiutare le associazioni del territorio a portare avanti le loro attività di interesse per la collettività, dall’altro assicurare al territorio una vasta gamma di opportunità ed iniziative, anche con finalità di promozione turistica. Il Comune di Calci è al fianco della associazioni del territorio, che ci auguriamo partecipino anche quest’anno con tanti bei progetti”.



Infatti, il bando vuole essere anche da stimolo per i proponenti, prevedendo tra i vari sostegni anche un contributo speciale di 500 euro per quella iniziativa che sarà ritenuta particolarmente innovativa e/o incentivante per il territorio comunale, magari proprio per i riflessi per la visibilità e/o per l'economia del territorio.





Il bando, con tutte le specifiche tecniche e i moduli di partecipazione, è disponibile sul sito del Comune di Calci (link: Bando per la concessione di contributi ad associazioni e persone fisiche anno 2023 ).Per eventuali approfondimenti, chiarimenti e assistenza, gli interessati potranno fare riferimento all’Ufficio Affari Generali – Servizi al Cittadino.