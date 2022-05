Contributi ad associazioni sociali e sanitarie: pubblicato il bando

Pubblicato sul sito internet del Comune di Pisa il bando a sostegno delle associazioni che operano nel settore sociale, socioassistenziale e sociosanitario.

"Anche quest’anno - dichiara l’assessore al Sociale, Veronica Poli - abbiamo messo a bando i contributi ordinari per sostenere associazioni, fondazioni e altri soggetti privati senza scopo di lucro, nel realizzare progetti e attività sociali, socioassistenziali e sociosanitarie. Si tratta di un aiuto concreto nei confronti di tutti quei soggetti che svolgono attività di interesse generale in settori particolarmente importanti. Il bando prevede un fondo di 10mila euro che presto andremo a incrementare con nuove risorse".

Possono usufruire dei contributi associazioni, fondazioni o altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, associazioni non riconosciute e comitati operanti nel settore sociale, socioassistenziale e sociosanitario con sede nel Comune di Pisa o che svolgano la loro attività nel territorio comunale, purché operanti da almeno due anni. Il bando andrà a finanziare un progetto, presentato dal soggetto concorrente, da svolgersi nell’anno 2022 e comunque non oltre il 28 febbraio 2023. L’agevolazione non è cumulabile con altri contributi concessi dal Comune di Pisa per l’anno in corso. Ad ogni beneficiario sarà riconosciuto un contributo massimo pari al 90% del budget totale previsto per il progetto dal soggetto attuatore, e comunque non superiore a 2mila euro e non inferiore a 500 euro.

Il bando e i relativi documenti per poter fare domanda sono consultabili all’indirizzo https://www.comune.pisa.it/it/ ufficio/bando-anno-2022-la- concessione-di-contributi- ordinari-associazioni.

Per partecipare c’è tempo fino ore 12.00 del giorno 31 maggio 2022. Le richieste pervenute saranno esaminate e valutate da un’apposita commissione.

Ogni eventuale chiarimento in merito alla procedura per richiedere il contributo può essere richiesto tramite mail ai seguenti indirizzi: m.bacchiet@comune.pisa.it; l.trebbi@comune.pisa.it; a.baronti@comune.pisa.it .