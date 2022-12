Contributi per l’associazionismo sociale e sanitario: pubblicato il bando

E' stato pubblicato sul sito internet del Comune di Pisa il bando pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno dell’associazionismo sociale, sanitario e socio-assistenziale del territorio. La misura, su cui l’amministrazione comunale ha messo a disposizione 23mila euro, prevede l’erogazione di un contributo a ristoro per le spese di gestione ordinaria, ad esempio costi relativi alle utenze, spese di trasporto e/o noleggio mezzi e affitto di strutture, per l’attività svolta nell’anno 2022.

"Si tratta di un ulteriore sostegno che come amministrazione comunale abbiamo voluto mettere a disposizione delle associazioni del territorio che operano nel settore sociale, sanitario e socio-assistenziale - dichiara l’assessore al Sociale Veronica Poli - la misura agevolerà queste realtà, che svolgono un’attività fondamentale per tutta la nostra comunità, a fronteggiare le spese sostenute nel 2022 ed in particolare, vista l’emergenza energetica, quelle relative alle utenze, e si aggiunge al bando ordinario pubblicato pochi mesi fa sul quale avevamo già messo a disposizione 10mila euro".

COME FARE DOMANDA. Il bando, unitamente agli allegati, è consultabile al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/ ufficio/associazionismo- sociale-e-sanitario-misure-di- ristoro. Può essere inoltre reperito sul sito web del Comune di Pisa nella sezione 'Sociale', accessibile dalla Home Page.

Possono usufruire dei contributi associazioni, fondazioni o altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, associazioni non riconosciute e comitati operanti nel settore sociale, socioassistenziale e sociosanitario con sede nel Comune di Pisa o che svolgano la loro attività nel territorio comunale. Oggetto del finanziamento del bando sono le spese ordinarie per l’attività svolta nell’anno 2022. Trattandosi di misura di ristoro il contributo è cumulabile con altri contributi concessi dal Comune di Pisa per l’anno in corso (2022), purché le spese presentate a rendicontazione non siano già state oggetto di finanziamento

L’istanza di ammissione dovrà essere inviata al Comune di Pisa - Direzione D- 13 - Ufficio Sociale e dovrà pervenire a mano in un plico o busta chiusa entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 gennaio 2023 all’URP (orario apertura da Lunedì a Venerdì ore 8,30-12,30 Martedì e Giovedì anche 15:00 - 17:00) - Lungarno Galilei, 43 - 56125 Pisa, ingresso da Piazza XX Settembre, o oppure per PEC: comune.pisa@postacert.toscana. it.

Le risorse messe a disposizione verranno assegnate fino ad esaurimento. La Commissione esaminatrice assegnerà il punteggio ai soggetti ammessi a beneficiare e, in proporzione, destinerà le risorse stanziate, con l’indicazione di soddisfare tutte le associazioni richiedenti aventi diritto, per un massimo di 2mila euro, salvo ulteriore redistribuzione proporzionale sulla base delle risorse a disposizione.