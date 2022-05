Cascina: pubblicato il bando per i 'Contributi Cultura 2022'

"Anche quest’anno con la pubblicazione del bando 'Contributi Cultura' intendiamo sostenere economicamente le progettualità delle associazioni culturali del nostro Comune". L’assessore alla cultura Bice Del Giudice lancia l’appello alle associazioni culturali illustrando il bando appena uscito: "L’obiettivo cui tendiamo è il finanziamento di progetti che abbiano indubbia valenza culturale e che siano funzionali a consentire la valorizzazione del nostro patrimonio artistico, realizzati e da realizzarsi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022. Precisiamo che le domande potranno essere presentate fino al 31 maggio e che le risorse inizialmente stanziate potranno essere oggetto di rifinanziamento. Il bando è strutturato anche quest’anno in modo tale da consentire alle associazioni culturali la possibilità di organizzare e calendarizzare le proprie iniziative con congruo preavviso e, soprattutto, in un arco temporale che non necessariamente vada a coincidere con il periodo estivo".

Il bando è rivolto ai soggetti operanti nell’ambito della cultura e interessati a ottenere dall’ente contributi a sostegno di eventi/progetti organizzati nel territorio comunale durante l’anno 2022. L’amministrazione intende promuovere e sostenere l’organizzazione, sul territorio comunale, di eventi o progetti finalizzati a valorizzare gli aspetti sociali, educativi, artistici e ricreativi della cultura. Sono ammessi a partecipare al presente bando le associazioni, le organizzazioni, gli enti, i gruppi riconosciuti e gli altri soggetti privati, operanti nel settore di intervento della cultura, aventi le seguenti caratteristiche essenziali: sede legale nel Comune di Cascina e assenza di scopo di lucro.

Le domande di partecipazione al bando dovranno pervenire al protocollo del Comune di Cascina entro e non oltre il 31 maggio 2022, utilizzando esclusivamente il modello di istanza in allegato a cui allegare: scheda tecnica dell’evento/progetto; scheda economica dell’evento/progetto; copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante; atto costitutivo e statuto. L’istanza di partecipazione potrà pervenire al Comune di Cascina preferibilmente per Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina. pi.it (oggetto: 'Contributi Cultura 2022'). In alternativa, tramite consegna a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina (Corso Matteotti 90) previo appuntamento telefonico ai numeri 050/719173-174 indicando il mittente e l’oggetto 'Contributi Cultura 2022'.