Vecchiano: contributi in favore degli enti dello sport colpiti dalla pandemia

Il Comune ha stanziato 15mila euro per il bando in favore di società sportive, alle associazioni sportive dilettantistiche e agli enti di promozione sportiva

L'amministrazione comunale di Vecchiano ha emanato un avviso pubblico per la concessione di contributi alle società sportive, alle associazioni sportive dilettantistiche e agli enti di promozione sportiva che hanno sede o svolgono attività continuativa sul territorio comunale. C’è tempo fino al prossimo 24 settembre per presentare domanda di accesso al contributo.

"La pandemia ha avuto un impatto notevole sulla vita di ciascuno - scrive in una nota il Comune - e indiscutibilmente alcune attività ne hanno risentito più di altre. Quelle sportive sono tra queste ultime, e la nostra Amministrazione Comunale ritiene fondamentale sostenere queste realtà. Il Comune di Vecchiano nello specifico ha stanziato complessivamente 15mila euro, incrementando le risorse economiche a beneficio di Società Sportive, Associazioni Sportive Dilettantistiche ed Enti di Promozione Sportiva che hanno sede o svolgono attività continuativa sul territorio comunale. L’erogazione di contributi economici è finalizzata a parziale rimborso delle spese sostenute nel periodo 2021 (01/01/2021 – 30/06/2021) sia per lo svolgimento e la promozione dell'attività sportiva sia per assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e di protezione dal virus COVID-19".

Le richieste di contributo dovranno pervenire entro il 24/09/2021, compilando l’apposito modulo ed inviandolo, insieme alla dichiarazione di assoggettamento, o a mezzo raccomandata, o tramite PEC oppure consegnandolo a mano presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Tutte le informazioni sono disponibili a al link dedicato. Per informazioni in merito ai requisiti e alla compilazione dei dati richiesti: Ufficio Sport – 050/859648 mail: rpuntoni@comune.vecchiano. pisa.it.