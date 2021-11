Vecchiano: via alle domande per il contributo affitti 2021

C'è tempo fino al prossimo 21 novembre per chiedere il contributo affitti al Comune di Vecchiano. Le domande presentate entro tale termine daranno titolo a concorrere all’assegnazione del contributo con decorrenza 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, destinato alle famiglie che si trovano in condizioni di svantaggio economico e che si trovano in affitto. Le stesse domande inoltre daranno titolo a concorrere all’assegnazione del distinto contributo (non cumulabile dalle stesse persone fisiche) messo a disposzione con fondi FSE dalla Società della Salute, Area Pisana.

Per accedere al contributo è necessario essere in possesso di specifici requisiti, tra cui: essere residenti nel Comune di Vecchiano; essere titolari di contratto di affitto regolarmente registrato; avere una situazione economica quale risulta dall'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) al limite fissato dalla Regione Toscana per l’accesso ai bandi per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (per l’anno 2021 fissato in € 16.500,00, ndr). Il limite Isee è aumentato a 35mila euro a favore dei nuclei familiari che attestino, mediante autocertificazione, di aver subito una riduzione del reddito in ragione dell’emergenza da Covid-19 superiore al 25%; tale riduzione si ricava dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).

La graduatoria sarà compilata entro il 30 novembre 2021. Nei 15 giorni successivi saranno esaminati i ricorsi in opposizione e quindi pubblicata la graduatoria definitiva. Le ricevute di tutti i canoni mensili dovranno essere prodotte nel mese di dicembre I contributi saranno liquidati nei primi mesi del 2022 dopo che la Regione Toscana avrà trasferito le risorse assegnate al Comune di Vecchiano.