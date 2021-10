Castelfranco: pubblicato il bando per il Fondo affitti 2021

Il Comune di Castelfranco di Sotto ha pubblicato un avviso pubblico per presentare una richiesta di sostegno di locazione. Si tratta della misura ordinaria promossa dalla Regione Toscana per venire in aiuto delle famiglie che non ce la fanno a pagare l’affitto. Le domande al bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2021 dovranno essere trasmesse entro il 19 novembre 2021. Le domande devono essere compilate unicamente on line al seguente link: https://modulisticapa.it/castelfrancodisotto/sostegnolocazione/

Questa misura ordinaria di sostegno per il pagamento dell’affitto è destinata, in via straordinaria per il 2021, anche ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza causata dal Coronavirus abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro ed abbiano subito una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Non possono chiedere questa misura gli assegnatari di alloggi ERP, per i quali sono già previste altre forme di sostegno.

Per ottenere l’erogazione del contributo è necessario essere residenti a Castelfranco di Sotto, avere la residenza anagrafica nell’immobile per il quale si chiede il contributo, essere titolari di un contratto di locazione registrato o in corso di registrazione, presentare una certificazione dalla quale risulti un ISE in corso di validità (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a euro 28.727,25 e Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad Euro 16.500,00. Possono accedere, in via straordinaria, al contributo anche i soggetti in possesso di Attestazione ISEE ordinario con valore ISEE tra euro 16.500,01 e euro 35.000,00 che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. In caso di valore ISE del nucleo familiare inferiore al canone di locazione pagato (e quindi anche nel caso di ISE ZERO) occorre allegare alla domanda on line l’autocertificazione allegata, firmata dal soggetto che aiuta il richiedente.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato nel giorno 19 novembre 2021 alle ore 12. Per conoscere tutti i dettagli, il bando è consultabile sul sito istituzionale dell’ente (www.comune.castelfranco.pi.it). Info: Servizio URP, Piazza Bertoncini 1, Castelfranco di Sotto; tel. 0571 487350 dal lunedì al venerdì ore 9 - 13, il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17:30 (accessi di persona solo previo appuntamento telefonico allo 0571 487350).o tramite l’indirizzo email: ufficiocasa@comune.castelfranco.pi.it.