La Società della Salute Alta Val di Cecina - Valdera informa che è stato pubblicato l’avviso per la costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni a sostegno alle persone con limitazione dell’autonomia e ai loro familiari per l’accesso ai servizi di cura sociosanitari. Alla Società della Salute, infatti, è stato assegnato un finanziamento di 961.217 euro destinato a sviluppare un sistema di assistenza domiciliare capace di affrontare una vasta gamma di necessità e sfide nei vari contesti dell'assistenza sanitaria e familiare in considerazione della complessità delle condizioni dei pazienti e delle esigenze delle famiglie coinvolte.

Al fine di garantire la possibilità di accedere all'elenco degli operatori economici interessati sarà possibile presentare la domanda di accesso per l’intera durata del progetto. La valutazione di ammissione degli operatori economici che presenteranno la manifestazione d’interesse avverrà entro 15 giorni dal ricevimento della manifestazione d’interesse. Il primo elenco degli operatori economici selezionati attraverso tale procedura sarà approvato entro il giorno 19/04/2024 e sarà relativo alle domande pervenute entro le ore 12:00 del giorno 18/04/2024 e sarà aggiornato successivamente entro 15 giorni dalla presentazione di ulteriori domande.

La domanda e la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, redatte su moduli specifici allegati all’avviso, dovranno essere presentate mediante pec all’indirizzo: sdsaltavaldicecinavaldera@pec. it. Tutte le informazioni e i moduli per partecipare al bando sono pubblicate sul sito della SdS. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo mail: staffsdsvaldera@uslnordovest. toscana.it.

Le azioni previste

Azione 1 - Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio - si concentra sulla creazione di un sistema di assistenza integrato in modo da garantire che i pazienti fragili e con bisogni complessi ricevano l'attenzione e le cure necessarie al momento della dimissione dall'ospedale.

Azione 2 - Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza - ha come obiettivo primario il miglioramento della qualità della vita delle persone con demenza, consentendo loro di rimanere il più a lungo possibile nel loro ambiente familiare.

Azione 3 - Ampliamento del servizio di assistenza familiare - ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con limitazioni dell'autonomia, consentendo loro di rimanere nel loro ambiente familiare il più a lungo possibile. Questo approccio favorisce l'indipendenza, contribuendo a ridurre i costi associati al ricovero in strutture residenziali e rafforzando il sostegno fornito dalle famiglie e dai caregiver.

Azione 4 - Servizi domiciliari di carattere socio-assistenziale per minori con disabilità - si occupa del finanziamento di servizi di carattere socio-assistenziale e socio-educativo per minori con disabilità e del supporto alle loro famiglie.