Alloggi Erp, Unione Inquilini: "Bando illegittimo, assistenza sospesa!"

L'Unione Inquilini di Pisa ha avviato una protesta contro l'amministrazione pisana in materia di alloggi popolari. "In attesa di impugnare il bando Erp per incostituzionalità - scrive in una nota - preso atto che, nonostante le nostre obiezioni, il Comune di Pisa ha voluto pubblicarlo a luglio nonostante l'emergenza Covid, sospendiamo l'assistenza per la compilazione delle domande e vi invitiamo a recarvi presso l'Ufficio Casa in via Fermi 4".

Una dissociazione di fatto sulla scelta e sui metodi dall'amministrazione, come insiste l'avvocato Claudio Lazzeri: "L'Unione Inquilini ha deciso di chiudere la sede in protesta per la scelta di pubblicare il bando erp, che presenta evidenti profili di incostituzionalità relativi alla richiesta di 5 anni di residenza e in merito alla documentazione da consegnare x gli stranieri. In più, nonostante i nostri consigli, invece di pubblicarlo a settembre, hanno deciso di farlo ora insieme a quello per il contributo all’affitto, con il rischio di assembramenti".