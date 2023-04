Assunzioni a tempo indeterminato per infermieri: il bando del concorso Estar

Nuovo concorso per infermieri in tutte le aziende sanitarie della Toscana, con assunzioni a tempo indeterminato. Estar il 18 aprile ha pubblicato il bando, disponibile sul sito dell’ente di supporto della Regione, e non sono poche le novità. La prima è che, con lo stesso avviso, saranno create più graduatorie: una per ogni azienda territoriale od ospedaliera, sette dunque in tutto alla fine. L’obiettivo è di velocizzare e migliorare, in questo modo l'assegnazione alle sedi. Ciascuno candidato potrà indicare una sola azienda.

L’altra novità è che, in attesa del completamento delle procedure concorsuali, sarà indetta una selezione per soli titoli per la formazione di graduatorie temporanee per assunzioni a tempo determinato, utili in caso di bisogno o di necessità di sostituzioni da parte delle aziende. La partecipazione è volontaria. Per presentare la domanda c’è tempo fino a mezzogiorno del 18 maggio. Il bando è consultabile all’indirizzo https://www.estar.toscana.it/index.php/39-2023-con-infermiere-area-dei-professionisti-della-salute-e-dei-funzionari-bando-attivo-dal-18-aprile-2023-ore-2000/.

Grazie agli ultimi tre concorsi di Estar per infermieri sono stati forniti alle aziende qualcosa come 6.800 nominativi, dal 2016 ad oggi. Avere a disposizione graduatorie regionali uniche si è rivelato molto importante, soprattutto durante la pandemia. La tempistica del nuovo concorso è stata decisa per intercettare anche neolaureati, con l’obiettivo di fornire alle aziende sanitarie i nomi dei vincitori entro l’estate. I candidati che avranno scelto le aziende territoriali, ovvero l’Asl Toscana Centro, la Toscana Nord Ovest o la Toscana Sud Est, potranno esprimere la propria disponibilità ad essere inseriti in elenchi specifici per gli 'ambiti territoriali carenti' dell’azienda scelta, per i quali è storicamente difficile reperire personale.

A mezzogiorno del 20 aprile risultavano già presentate 240 domande e 560 erano in corso di compilazione. Le prove scritte e pratiche del concorso si svolgeranno il prossimo 21 giugno (se le domande risulteranno particolarmente numerose, le prove proseguiranno anche il giorno successivo) secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito di Estar entro il 31 maggio; gli orali inizieranno il 5 luglio, in modo da consegnare le graduatorie alle aziende entro il mese di luglio.