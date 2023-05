Tradizioni storiche: ecco il bando per coprogettare eventi

Individuare enti del terzo settore interessati a coprogettare e attuare una serie di eventi ed iniziative finalizzate a valorizzare e diffondere, anche da un punto di vista turistico, la conoscenza delle tradizioni storiche cittadine. E’ questo l’obiettivo di una manifestazione di interesse pubblicata nei giorni scorsi dal Comune di Pisa e sulla quale l’amministrazione ha messo a disposizione 19mila euro.

Il bando, con i relativi allegati, è consultabile al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/ bando/manifestazioni-di- interesse-rivolto-ad-enti-del- terzo-settore-lindividuazione- di-partenariati. Possono partecipare all’avviso pubblico gli enti del terzo settore, come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, che siano: costituiti con finalità culturali, sociali, aggregative; con sede operativa nel territorio del Comune/dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Pisa; iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) oppure che hanno fatto richiesta di iscrizione alla data di scadenza del presente avviso. Ogni ente interessato potrà partecipare come soggetto singolo o in composizione plurisoggettiva.

La domanda di partecipazione, insieme alla proposta progettuale e al piano finanziario, dovrà essere presentata entro le ore 12 di mercoledì 31 maggio. La documentazione dovrà, a pena di esclusione, essere inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana. it, indicando nell’oggetto 'Avviso Pubblico Rievocazione storica 2023'.