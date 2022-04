Comune di Pisa: pubblicato il bando per la nomina del Garante per i diritti della persona disabile

Pubblicato sul sito internet del Comune di Pisa il Bando per la nomina del Garante per i diritti della persona disabile. La figura è stata istituita nel 2013 con una delibera del Consiglio comunale per “promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone disabili”. Il Garante svolge la propria azione nei confronti delle persone disabili domiciliate o residenti nel Comune di Pisa in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale. L’organo è nominato dal Consiglio comunale all’interno di una lista di nominativi, raccolti a seguito di indizione di apposito bando pubblico, “tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità dimostrabile a seguito di presentazione di curricula personali”. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. Scaduto il termine il Garante rimane in carica per l’ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore. Nel 2014 l’incarico è stato affidato alla dott.ssa Lia Sacchini che è poi stata riconfermata nel ruolo nel gennaio del 2019.

"Esser riusciti a pubblicare il bando per la nomina del garante delle persone con disabilità in cosi breve tempo dallo scadere del mandato - dichiara l’assessore alla Disabilità Sandra Munno - è motivo d'orgoglio per questa amministrazione ed è la dimostrazione del fatto che vogliamo dare alle persone con disabilità tutte le possibilità che l'attuale sistema normativo mette loro a disposizione per la tutela dei loro diritti. La previsione di un assessorato ad hoc è il modo migliore per mettere al centro della nostra azione politiche che favoriscano l'inclusione e promuovano l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e sociale per le persone con disabilità residenti o domiciliate nel Comune di Pisa, e promuovere la nomina del garante alla disabilità è un esempio di queste azioni. Colgo l'occasione per ringraziare la dottoressa Lia Sacchini per il lavoro svolto in questi anni".

Il bando con i relativi allegati è consultabile a questo link: https://www.comune.pisa.it/it/ articolo/bando-la-nomina-del- garante-i-diritti-della- persona-disabile. I soggetti interessati dovranno presentare la domanda utilizzando la modulistica allegata, debitamente sottoscritta, indirizzata a Comune di Pisa - Direzione 13 - Ufficio Sociale, che dovrà pervenire a mano in un plico o busta chiusa entro e non oltre le ore 12 del giorno 19 maggio 2022 all’URP - Lungarno Galilei, 43 - 56125 Pisa, ingresso da Piazza XX Settembre, o mezzo posta raccomandata oppure PEC: comune.pisa@postacert.toscana. it.