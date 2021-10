Centro storico: pubblicato il bando per la gestione di mercati ed eventi natalizi

Il Comune di Pisa ha pubblicato un avviso pubblico per individuare un soggetto esterno a cui affidare in gestione la programmazione e l’organizzazione di un calendario di mercatini, eventi e attività natalizie in centro storico, nel periodo compreso tra il 20 novembre 2021 e il 6 gennaio 2022. Il bando, pubblicato dal settore delle Attività Produttive del Comune, prevede che l’area di svolgimento delle attività riguardi l’asse pedonale centro storico, con eventuali collocazioni circostanti, che risultino utili al progetto. I soggetti ammessi a partecipare, presentando proposte progettuali, sono associazioni, enti, fondazioni, pro loco, consorzi, anche temporanei, istituzioni in genere, società private in genere, in possesso dei requisiti di ordine generale previste dalle normative vigenti. Dovrà essere previsto il coinvolgimento di operatori locali e soggetti che in passato hanno partecipato ai mercatini e alla fiera di Natale. Sarà garantito il suolo pubblico gratuito e il patrocinio del Comune. Il progetto presentato dall’organizzatore dovrà contenere nella proposta, quali requisiti minimi, l’organizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative culturali legati al tema del Natale; la progettazione di mercatini Natalizi con allestimenti che dovranno essere omogenei in modo da garantire una qualità e un’immagine coordinata dell’iniziativa; l’installazione della pista del ghiaccio; la realizzazione di uno spazio legato ai dolciumi e prodotti inerenti il Natale.

"Dopo il lungo periodo di difficoltà economiche e sociali dovute alla pandemia - spiega l’assessore al Commercio Poalo Pesciatini - abbiamo considerato l’imminente arrivo del periodo natalizio come una grande occasione di rilancio che l’amministrazione comunale è chiamata a sfruttare a pieno, per trasformare Pisa anche in città del Natale, proponendo la valorizzazione dei mercati natalizi, l’organizzazione di un calendario di iniziative collaterali e il potenziamento dell’illuminazione natalizia in centro storico, nei quartieri e sul litorale. Un’opportunità per rilanciare il comparto del commercio cittadino, le cui attività hanno a lungo sofferto le conseguenze della crisi economica, da realizzare attraverso iniziative straordinarie e sperimentali che consentano un’integrazione tra le attività degli esercizi di somministrazione e di commercio al dettaglio e la creazione di momenti di ritrovo e di divertimento rivolti a cittadini e turisti, che potranno godere di un’atmosfera natalizia e accogliente nelle principali vie e piazze del centro storico".

Più nel dettaglio queste saranno le aree del centro storico interessate da mercati natalizi e attività: in Piazza Vittorio Emanuele, svolgimento mercato di natale e installazione pista del ghiaccio; in Piazza del Carmine, svolgimento di un mercatino di Natale; in Logge di Banchi, svolgimento di attività varie che celebrano eventi e tradizione del Natale anche con mercatino natalizio; in Largo Ciro Menotti, svolgimento di attività varie legate ai dolciumi della tradizione natalizia anche con mercatino natalizio. Oltre a queste aree potranno essere interessate da eventi e manifestazioni culturali anche ulteriori zone limitrofe al centro.

Le domande per partecipare al bando possono essere presentate fino alle ore 12 del 2 novembre. La domanda deve essere predisposta secondo il modulo allegato all’avviso e con le dichiarazioni ad esso allegate e dovrà essere inoltrata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it. L’avviso pubblico e tutti gli allegati sono disponibili sul sito internet del Comune di Pisa nella sezione 'Profilo committente appalti e altri bandi', all’indirizzo: https://www.comune.pisa.it/it/ricerca-bandi/altri%20bandi.