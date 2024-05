A bando le proprietà del Comune di Pisa sulla golena dell'Arno con 'sconto' per il recupero

E' stata indetta la procedura per l’assegnazione in locazione (tramite offerta economicamente più vantaggiosa o migliore offerta economica) di 13 aree poste sul Lungarno D'Annunzio, nella golena sinistra del fiume Arno. Si tratta di proprietà appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Pisa, non utilizzate da anni, che versano in stato di abbandono. Allo scopo di favorirne il recupero e la riqualificazione, oltre a valorizzare il sistema fluviale e marittimo nel suo complesso, è stato pubblicato un avviso pubblico, compreso il disciplinare di gara per l’affidamento.

Le aree potranno essere interessate da attività ricreative, con scopi naturalistici e didattici; attività di pesca dilettantistica o professionale; attività sportive nonché educative, con finalità di diffondere, in particolare fra i giovani, la passione per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi, anche in collaborazione con altre associazioni di promozione sportiva e/o con il Comune di Pisa per l’organizzazione di manifestazioni; attività commerciali.

Potranno partecipare alla selezione le associazioni senza scopo di lucro, onlus, cooperative sociali, fondazioni con finalità sociali, culturali ed educative; pescatori con licenza B pesca dilettantistica e licenza A pesca professionale; associazioni sportive dilettantistiche; soggetti in possesso dei requisiti morali per l’esercizio delle attività commerciali.

Le locazioni avranno durata di 6 anni dalla stipula del contratto. E' escluso il rinnovo tacito del contratto. Lo stesso potrà essere rinnovato per una sola volta, per lo stesso termine di durata, previa rideterminazione del canone e verifica del comportamento tenuto dall’utilizzatore quanto agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Dal canone dovuto per la locazione, saranno decurtati i costi relativi al primo intervento di pulizia, compresa la rimozione degli eventuali materiali abbandonati, previa dimostrazione di quanto sostenuto per il primo intervento di pulizia di ogni singola area locata; saranno altresì valutate e decurtate dal canone, nella misura massima del 50% del costo sostenuto e quietanzato, tutte le opere di miglioramento e riqualificazione autorizzate dagli Enti preposti entro, comunque, il limite massimo del canone dovuto per l’intero periodo di locazione.

Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo a mezzo posta o tramite corriere a mano entro e non oltre le ore 12.30 del prossimo 12 luglio all’Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di Pisa (orario: da lunedì a venerdì 08.30- 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì anche 15.00-17.00).

Le modalità di presentazione delle domande e gli allegati al bando contenenti le schede delle singole aree sono scaricabili sul sito del Comune di Pisa in area Avvisi pubblici.