Sport: pubblicato l’avviso per l'assegnazione delle palestre scolastiche comunali in orari extracurriculari

Pubblicato sul sito internet del Comune di Pisa il bando per l'assegnazione degli spazi in orari extra curriculari presso le palestre scolastiche comunali e il Palazzetto dello Sport per il periodo che va da settembre 2022 al giugno 2023. Il bando e i relativi allegati sono consultabili al seguente link: https://www.comune.pisa.it/it/ bando/assegnazione-degli- spazi-orari-extracurriculari- presso-le-palestre- scolastiche-e-il. Per partecipare c’è tempo fino alle 23.59 del prossimo 13 luglio tramite la procedura online presente su: https://www.comune.pisa.it/it/ pagina/servizi-online-e-smart- del-comune-di-pisa.

“La volontà dell’amministrazione - afferma l’assessore con delega allo Sport e agli impianti sportivi Frida Scarpa - è quella di dare continuità con quanto già fatto in passato, favorendo la comunità pisana e le associazioni sportive che vogliono utilizzare gli spazi disponibili, andando così incontro alle esigenze degli sportivi e di chi pratica la cultura del movimento. Siamo convinti che la funzione sociale dello sport, quale strumento di inclusione e benessere psico-fisico, debba essere garantita mettendo a disposizione sempre maggiori spazi alle associazioni cittadine”.

L’uso degli spazi compresi nelle palestre e nel Palazzetto per lo svolgimento di attività sportive è consentito prioritariamente a società e associazioni sportive, enti di promozione sportiva, regolarmente costituite e registrate all’Agenzia delle Entrate e regolarmente iscritte al registro nazionale CONI (articolazione di Pisa), scuole di ogni ordine e grado. Per poter partecipare alla procedura è necessario non avere alcuna posizione debitoria nei confronti dell’Ente in relazione a precedenti concessioni e relativi canoni. Compatibilmente con gli orari assegnati e le attività in essere è consentito l’uso anche ad associazioni sportive non aventi sede legale, comitati di Regata del Palio di S. Ranieri, Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, Magistrature del Gioco del Ponte.

E’ ammessa l’assegnazione di un massimo di 2 impianti tra palestre o Palazzetto dello Sport. Dovrà essere presentata una domanda per ogni palestra o impianto sportivo. Per l’uso degli impianti è dovuto il pagamento delle tariffe risultanti dal Tariffario comunale in vigore. Le attività sportive svolte e gestite dalle scuole pubbliche anche in orario extracurriculare sono gratuite. I richiedenti a cui sarà riconosciuta per la prima volta l’assegnazione di spazi orari dovranno provvedere al pagamento di una cauzione pari al 10% della tariffa presunta per l’intera stagione, conteggiata sulla base delle ore richieste.

Per informazioni: s.baldelli@comune.pisa.it o 366 934 6182.