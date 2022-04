Commercio, pubblicato il bando per l’assegnazione dei posti alla Fiera di San Ranieri

Il Comune di Pisa ha pubblicato il bando per la formazione di una graduatoria che assegnerà i 60 posteggi fissi con banco tradizionale, auto-furgoni e auto-negozi in occasione della Fiera di San Ranieri del 17 giugno, che si terrà dalle ore 08.00 alle ore 20.30 in piazza dei Cavalieri, parte di via Ulisse Dini, via Corsica, parte di via S. Maria e di piazza Cavallotti.

Per partecipare al bando sono necessari come requisiti, il possesso da parte degli operatori commerciali di un valido titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, su posteggio o itinerante, per il settore non alimentare oppure alimentare anche a seguito di subingresso; la regolarità contributiva presso gli enti previdenziali, verificata online dall’amministrazione, tramite il codice fiscale o la Partita Iva. Per la postazione riservata a portatori di handicap, è necessario il possesso di un valido titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, su posteggio o itinerante, per il settore non alimentare oppure alimentare con l’indicazione dello stato di invalidità.

Gli operatori interessati possono avanzare domanda esclusivamente in modalità telematica tramite posta elettronica certificata al Comune di Pisa, all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana. it, con scadenza alle ore 14 del giorno 8 maggio compilando la modulistica reperibile sul sito web del Comune di Pisa.