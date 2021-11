Bando regionale sugli impianti sportivi: in Provincia di Pisa arrivano 1,6 milioni

Nel 2021, a livello regionale, il bando sugli impianti sportivi da 10 milioni e 587mila ha finanziato 75 progetti in 59 comuni. In questo contesto la Provincia di Pisa ha raccolto un totale di un milione e 600mila euro.

Questi i progetti finanziati: Comune di Calcinaia, 354mila euro per nuovi campi da tennis; 354mila euro anche a Castelfranco di Sotto per il recupero della piscina comunale; a Crespina Lorenzana vanno 281mila euro per spazi sportivi a Cenaia; a Pisa 294mila euro per campo scuola di atletica leggera. Nel Comune di San Miniato due i contributi, per miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo La Serra (46mila euro) e Corazzano (13mila euro); a Santa Croce sull'Arno vanno 27mila euro per la ristrutturazione della palestra della scuola media 'Banti' ed a Santa Maria a Monte oltre 8mila euro per l'impianto sportivo di Ponticelli.

La Regione Toscana pensa poi al nuovo bando e alla riforma della legge che ne regola l'affidamento. Lo ha annunciato il presidente Eugenio Giani. La giunta ha in programma di replicare coi finanziamenti anche per il prossimo anno, aumentando le risorse a sua disposizione, che saliranno a 12 milioni, così da rivolgersi a tutti i Comuni che non sono rientrati in questa prima tornata.

"Faremo una riforma della legge per l'affidamento degli impianti sportivi che sono gestiti dai Comuni ma finanziati dalla Regione - ha detto Giani - e per questo, rispondendo anche in parte alle polemiche che stanno animando queste giornate, con la nuova legge vorremmo fissare tre punti: che nei bandi dei Comuni venga data più importanza al ruolo delle Società sportive storiche, che operano da tanti anni quindi e che hanno professionalità al loro interno da mettere in campo. Secondo, che nell'affidamento degli impianti venga valutato di più chi opera nel settore giovanile; terzo, che le società non abbiano la possibilità di avere in affidamento più di due impianti. Per questa riforma coinvolgerò i consglieri regionali della commissione competente, l'Anci, l'Upi e le società sportive avvalendomi della collaborazione del Coni".

Soddisfatto il consigliere regionale Andrea Pieroni: "La Regione Toscana finanzia nove progetti per interventi su impianti sportivi nel territorio della provincia Pisa. Una misura importante a sostegno di un settore particolarmente colpito, specialmente nelle fasi più dure dell'emergenza sanitaria, che ora necessita di ripartire. Nonostante il fondo regionale sia passato da due a dieci milioni di euro, un aumento che dimostra la volontà della Toscana di passare dalle parole ai fatti sulla promozione della pratica sportiva, purtroppo non è stato possibile finanziare tutti i progetti presentati dalle Amministrazioni pisane. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha comunque garantito che ad inizio anno sarà pubblicato un nuovo bando per dare un'opportunità anche i Comuni rimasti fuori; un provvedimento necessario che auspico possa includere anche i progetti dei piccoli Comuni che riscontrano maggiori difficoltà nel sostenere questo tipo di interventi fondamentali nella promozione della pratica sportiva e quindi per il benessere delle nostre comunità".