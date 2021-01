Commercio, pubblicato il bando per il rinnovo delle concessioni delle aree pubbliche

Il Comune di Pisa ha pubblicato nei giorni scorsi sul proprio sito istituzionale l’avviso relativo all'avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni su aree pubbliche in scadenza il 31 dicembre 2020, relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati per l'esercizio del commercio, nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di somministrazione alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli.

"Vista l’importanza del bando - ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive Paolo Pesciatini - si raccomanda a tutti gli operatori su area pubblica interessati di verificare tempestivamente la sussistenza dei requisiti richiesti e di contattare gli uffici comunali preposti che saranno a disposizione per tutti i chiarimenti e i riscontri del caso, in considerazione della delicatezza dell’argomento".

Per agevolare le verifiche dei requisiti e i presupposti di legge è richiesto ai titolari di presentare, entro il 28 febbraio 2021 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana. it., la dichiarazione con cui manifestano la volontà di rinnovo, dichiarando il possesso dei requisiti e condizioni utili all’istruttoria del procedimento. Le concessioni, sulla base della disciplina vigente, saranno rinnovate per 12 anni, fino al 31 dicembre 2032. Nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo, previsto per il 30 giugno 2021, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, è consentito agli operatori economici di proseguire l’attività. Qualora dalla verifica del possesso dei requisiti richiesti emergessero irregolarità rispetto ai parametri prescritti il titolo non potrà essere rinnovato.

L'avviso, con gli allegati e la modulistica, è reperibile a questo link.