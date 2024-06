E' stato pubblicato il bando per il riconoscimento di contributi economici alle associazioni o società sportive, con sede operativa nel Comune di Cascina, disponibili a collaborare con l’amministrazione comunale a un progetto di supporto all’attività sportiva, nel periodo da settembre a dicembre 2024, ai bambini delle famiglie cascinesi aventi reddito Isee non superiore a 9.360 euro.

"Siamo orgogliose di questo progetto - spiegano gli assessori Francesca Mori (sport) e Giulia Guainai (sociale) - perché va a creare un’opportunità di inclusione per tante famiglie che attraversano un periodo di difficoltà economica e un riconoscimento importante dei diritti dei bambini e delle bambine: anche quello allo sport, che riteniamo fondamentale per la salute e il benessere della nostra comunità".

Il bando 'Sport per tutti' nasce in sinergia tra i due assessorati e la scadenza per la presentazione delle domande è il 2 dicembre 2024: i contributi verranno impegnati di volta in volta in favore dei soggetti ammessi fino all’esaurimento delle risorse economiche messe a disposizione. "Il progetto prevede di finanziare - aggiungono Mori e Guainai - per ora con un portafoglio piccolo di 2.500 euro, non solo l’iscrizione ma anche la quota che un bambino può e deve pagare per fare sport nel periodo da settembre a dicembre. I beneficiari saranno le famiglie con un Isee inferiore a 9.360 euro, individuate in collaborazione con il servizio sociale territoriale".

L’amministrazione comunale, di pari passo, ha lanciato una manifestazione d’interesse rivolta alle società sportive, con l’intento di collaborare nella realizzazione del progetto. "Questo succede perché spesso le società sportive accolgono gratuitamente i bambini le cui famiglie non riescono a sostenere la spesa - conclude l’assessora Francesca Mori - abbiamo deciso, come amministrazione, di farci carico di metà della quota al fine di dar risposta a un numero maggiore di richieste".

Sul sito istituzionale del Comune è presente il testo integrale del bando e il modulo di presentazione della domanda da inviare con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina. pi.it con l’oggetto 'Partecipazione al bando Sport per tutti - anno 2024' o consegnata a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo (Cascina, Corso Matteotti n. 90) indicando il destinatario (Servizio Cultura e Sport del Comune di Cascina, Viale Comaschi 116 - Cascina), il mittente e l’oggetto.