Bando 'Sport per tutti': pubblicata la graduatoria dei beneficiari

Sono state quasi 300 le domande presentate per richiedere il contributo di 40mila euro istituito per il secondo anno consecutivo dal Comune di Pisa per promuovere lo sport tra giovani e giovanissimi, dai 6 ai 18 anni non compiuti, residenti nel Comune di Pisa, tramite l’assegnazione di voucher rivolti alle famiglie che hanno un Isee fino ad un massimo di 30mila euro.

Circa 270 le famiglie che potranno beneficiare di un contributo di 150 euro, che permetterà la partecipazione di quei bambini e ragazzi che, si legge nella determina, "finora non hanno potuto accedere a causa di situazioni economiche difficili alle attività sportive, così importanti per il proprio percorso di crescita e per la salute. Evitando uno stile di vita sedentario, praticando lo sport che costituisce un punto fondamentale per lo sviluppo ed una corretta crescita psico-fisica dei bambini e dei giovani", dice il bando.

Il contributo sarà corrisposto direttamente ai soggetti sportivi accreditati a rimborso del voucher - buono sconto che le famiglie ricevono per l’attività sportiva scelta e riferito al bambino residente nel Comune di Pisa, che è risultato beneficiario del contributo. Può essere assegnato ad ogni beneficiario per un solo corso o una sola attività sportiva e vale per tutta la sua durata, dal momento della pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto, che è consultabile online.