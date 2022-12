'Sport per tutti': in arrivo i voucher per le attività dei giovani pisani

Pubblicato nei giorni scorsi il bando, rivolto alle famiglie, relativo al progetto 'Sport per tutti 2022/2023', lanciato dal Comune di Pisa per promuovere lo sport tra giovani e giovanissimi, tramite l’assegnazione di voucher rivolti alle famiglie che hanno un Isee non superiore a 30mila euro. E’ possibile presentare domanda per i buoni sconto da 150 euro fino alle ore 12.20 del prossimo 19 gennaio tramite la procedura online presente sul sito web comunale al seguente link https://istanzeonline.comune. pisa.it/rwe2/module_preview. jsp?MODULE_TAG=MOD_SPORT_009.

Nelle settimane scorse era stato pubblicato il bando rivolto alle società sportive interessate a registrarsi all’interno del progetto.

"Come Comune di Pisa per il secondo anno - spiega il sindaco di Pisa Michele Conti - abbiamo messo a disposizione 40mila euro sotto forma di voucher nominali assegnati alle famiglie, perché nessun ragazzo rimanga escluso dalla pratica sportiva. Per l’anno 2021-22 sono state 270 le famiglie che hanno beneficiato del contributo. Con questo progetto vogliamo favorire la partecipazione di quei bambini e ragazzi che finora non hanno potuto accedere alla pratica delle attività sportive, a causa di situazioni economiche difficili, andando a sostenere i nuclei familiari che non possono far fronte all’impegno necessario per la frequenza dei corsi. Siamo convinti che la pratica sportiva non debba mancare mai nella crescita e nello sviluppo di ogni bambino e ragazzo, come momento di aggregazione, socialità, confronto positivo e apprendimento delle regole. Oltre a promuovere lo sport tra i ragazzi, il contributo, che viene rimborsato direttamente alle società aderenti al progetto, è anche uno strumento, che si aggiunge ai contributi ordinari, per sostenere tutte le associazioni sportive che svolgono un importante ruolo di presidio sociale sul nostro territorio".

Possono richiedere il contributo i nuclei familiari con bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni non compiuti, residenti nel Comune di Pisa interessati a praticare attività sportive presso i soggetti accreditati al progetto (l’elenco dei soggetti che hanno aderito all’iniziativa e delle discipline che rientrano nel progetto è disponibile al seguente link: https://istanzeonline.comune. pisa.it/UploadDocs/39_SPORT_X_ TUTTI_2022_LISTA_DISCIPLINE. pdf). I nuclei familiari devono possedere un ISEE in corso di validità fino al massimo di 30.000 euro. L’entità del contributo omnicomprensivo è di 150 euro a bambino, fino ad un massimo di 450 euro a famiglia e viene erogato sulla base della graduatoria stilata in ordine decrescente sulla base della dichiarazione isee presentata.

Per presentare la domanda occorre essere in possesso di accesso con Sistema Pubblico di Identificazione Digitale: lo Spid deve appartenere al genitore. Tutti i requisiti per partecipare alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il contributo, sarà corrisposto direttamente ai soggetti sportivi accreditati a rimborso del voucher - buono sconto che le famiglie ricevono per l’attività sportiva scelta e riferito al bambino residente nel Comune di Pisa, che è risultato beneficiario del contributo. Il contributo è individuale, omnicomprensivo, e può essere assegnato ad ogni beneficiario per un solo corso o una sola attività sportiva e vale per tutta la sua durata, dal momento della pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto.