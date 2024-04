Truffe agli anziani: pubblicato il bando rivolto agli enti del terzo settore

E' stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse rivolto ad enti del terzo settore per l'individuazione di una un’associazione di volontariato e di promozione sociale, iscritta da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per l’attività di 'Campagna di prevenzione per il contrasto delle truffe agli anziani'.

La campagna - finanziata dal Ministero dell’Interno, curata dall’Assessorato alla Partecipazione e realizzato in collaborazione con Polizia municipale di Pisa - ha come obiettivo quello di aumentare nella popolazione anziana, circa il 25% della popolazione residente a Pisa, la consapevolezza e la conoscenza del rischio costituito dalle truffe.

Il bando e i relativi allegati sono pubblicati al link https://www.comune.pisa.it/it/ ufficio/progetto-truffe- anziani. Possono manifestare la loro disponibilità tutti i soggetti del Terzo Settore che siano interessati ad operare negli ambiti di intervento oggetto di progettazione. La manifestazione di interesse e gli altri documenti richiesti per partecipare al bando dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09/05/2024 al seguente indirizzo pec: comune.pisa.pm.contrasto. truffe@pec.it.