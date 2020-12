Consuma all'interno del bar: esercizio chiuso e multa da 400 euro

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato in materia di vigilanza sulle misure di contenimento del Coronavirus. Dopo i due casi di Natale, a Santa Croce sull’Arno i militari hanno provveduto alla chiusura provvisoria per 5 giorni di un terzo bar, avendo constatato il mancato rispetto delle misure emanate dal Governo: dentro era presente un cliente, intento alla consumazione all’interno dell’esercizio pubblico. Elevata anche in questo caso una sanzione amministrativa per 400 euro.

Nel corso del fine settimana, durante il periodo natalizio, sono stati 28 servizi di ordine pubblico svolti dalla Compagnia di San Miniato, con 56 militari impiegati; 177 le persone controllate e 10 quelle sanzionate. Sono inoltre stati controllati 26 esercizi pubblici, con 3 chiusure provvisorie complessivamente adottate.