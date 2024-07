Si è acceso il dibattito nei giorni scorsi, anche con toni polemici, sulla fruibilità del tratto di mare davanti la spiaggia del Gombo. La gita in barca nel bellissimo scenario rientrante nel Parco San Rossore è un'attività in voga da praticamente sempre, vista la vicinanza con le foci di Arno e Serchio. Oggi (da anni) ci sono delle regole che, da quanto si apprende, non sempre vengono rispettate dai conduttori dei natanti. Per fare chiarezza sui fatti recenti e sulla normativa in vigore, PisaToday ha interpellato la Capitaneria di porto di Livorno.

"Segnalate situazioni di estremo pericolo per i bagnati"

I controlli intensi della Guardia Costiera davanti l'area marittima del Gombo, lo scorso primo fine settimana di luglio, sono confermati dal Primo Maresciallo Np Giovangiuseppe Ferrandino, che rileva: "La tematica dell'avvicinamento sottocosta di natanti ed imbarcazioni in località Gombo (ma non solo) è, purtroppo, una situazione ben nota che negli anni si ripresenta ciclicamente".

Circa il "sistematico allontanamento dei diportisti" denunciato da Confcommercio, il militare spiega che, in precedenza, sono giunte alla Capitaneria "segnalazioni, corredate anche di rilievi fotografici, le quali oltre a censurare l'approdo sulla spiaggia delle barche senza alcuna autorizzazione, evidenziavano situazioni di estremo pericolo per i bagnanti, in quanto le unità da diporto navigavano sconsideratamente coi motori in moto tra le persone in mare (tra le quali famiglie con bambini), fenomeno che era stato riferito presentarsi in maniera accentuata durante i weekend. Per tale motivo sono stati disposti immediati controlli atti ed evitare tali situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità, disponendo l'invio in zona di pattuglie via terra e via mare".

"Le attività di vigilanza - illustra il Primo Maresciallo - sono state condotte con estremo buon senso in quanto i mezzi della Guardia Costiera sono stati inviati sul posto nello scorso fine settimana dalle prime ore del mattino. Ciò ha consentito di far allontanare quei pochi che erano già nella zona vietata e soprattutto di effettuare una lunga ed ampia opera di sensibilizzazione e informazione ai diportisti facendo loro presente del vigente divieto di avvicinarsi alla riva e scongiurando situazioni di pericolo per le persone e l'ambiente".

Il militare poi specifica che "durante le attività di vigilanza sopradescritte non sono state elevate sanzioni proprio perché in detta circostanza la finalità era quella di prevenire situazioni di rischio e rendere conoscibile il divieto. Quanto precede, naturalmente, non esclude il rigore che verrà applicato nel censurare tali scorretti comportamenti se reiterati".

Le norme in vigore

Come si può usufruire in barca del tratto di mare davanti l'area del Gombo? L'ordinanza della Capitaneria 42/2007 pone per il periodo estivo, per le unità da diporto, per la costa di competenza che va da Vecchiano a nord a Capalbio a sud, il divieto di navigare, ormeggiare e ancorare entro 250 metri dalla spiaggia. L'ordinanza della Capitaneria 45/2022, riferita al tratto che va da Vecchiano a nord al fosso Camilla di Castagneto Carducci a sud, stabilisce che "durante la stagione balneare la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere/coste a picco è prioritariamente destinata e riservata alla balneazione".

" Le Ordinanze sono emanate a livello di Circondario Marittimo - spiega Primo Maresciallo Np Giovangiuseppe Ferrandino - e possono ovviamente differire a seconda delle caratteristiche orografiche e delle peculiarità dei territori, ma, tutte, comunque, impongono delle distanze minime di sicurezza e delle fasce di mare riservate prioritariamente alla balneazione . Imprescindibile precisazione è che i divieti imposti, che limitano la navigazione e l'ancoraggio di natanti ed imbarcazioni in prossimità delle spiagge frequentate da bagnanti o delle coste a picco, con differenti distanze di sicurezza dalla linea di battigia o di costa (rispettivamente almeno di 200 e 100 metri), non sono esclusive per il tratto di arenile in argomento, ma sono genericamente applicate su tutto il territorio nazionale, con la finalità di prevenire situazioni di pericolo per l'attività di balneazione".

In sostanza, si può valutare regole di dettaglio, ma il contesto è nazionale e sono fissati limiti minimi di tutela generali, individuati negli indicati almeno 200 metri di distanza dalla spiaggia per navigazione e ancoraggi dei natanti.

Campo boe, si può fare?

Da più parti, come Confcommercio e Fratelli d'Italia, ma anche Lega, è stata lanciata la richiesta di un tavolo di confronto istituzionale per trovare soluzioni volte alla fruizione del tratto di mare. L'appuntamento fra Comune di Pisa, Parco San Rossore e Capitaneria è stato fissato a Livorno per mercoledì prossimo. La possibilità di prevedere misure come campi boe e corridoi di atterraggio, specifica la Capitaneria, "è di esclusiva competenza degli Enti territoriali locali, residuando in capo all'Autorità Marittima unicamente la valutazione dei profili di sicurezza della navigazione coinvolti, da tradurre in proprio parere di competenza nell'ambito dell'eventuale procedimento amministrativo".

Per campo boe e corridoio si intende la previsione di 'stalli' in acqua a distanza dalla spiaggia, a cui i natanti possono attraccare, con poi un servizio dedicato con tender o mezzo leggero simile che porta i visitatori fino a riva in un'area limitata e contingentata della spiaggia. Attualmente alla spiaggia del Gombo si può accedere con specifica autorizzazione o con l'accompagnamento di una guida ambientale. Sono un paio d'anni che l'ipotesi campo boe circola, ma riscontrerebbe alcune difficoltà: chi è competente nella realizzazione e gestione dell'opera, con i relativi costi? Quale sarebbe la modalità del servizio, probabilmente a pagamento e/o prenotazione? Come far rispettare le regole? Questioni che saranno nuovamente affrontante nel prossimo vertice.