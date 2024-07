Barche al Gombo, gli ambientalisti: "Illeciti denunciati da anni, le istituzioni ascoltino gli esperti"

Al confronto istituzionale fra Comune di Pisa, Parco San Rossore e Capitaneria di Porto, previsto per domani 17 luglio a Livorno, vogliono partecipare anche le associazioni ambientaliste. E chiedono che siano presenti anche le guide del Parco e il Comitato scientifico dell'ente. Lo scrivono in una nota congiunta Amici della Terra Versilia, Italia Nostra Pisa, Lipu Pisa e Wwf Alta Toscana, in merito al dibattito aperto sulla fruibilità del mare davanti il Gombo. Il tema è tornato d'attualità a seguito della denuncia di allontanamenti di diportisti fatta da Confcommercio, raccolta favorevolemnte dalla politica che ha chiesto un tavolo istituzionale, con quindi la successiva chiarificazione del caso fornita a PisaToday dalla stessa Capitaneria di Porto.

"Come associazioni ambientaliste - scrivono - rimaniamo perplessi che alcuni esponenti politici si schierino dalla parte di chi non rispetta le regole, invitando al contempo a fruire di un luogo prestigioso che merita di essere frequentato con le dovute accortezze e conoscenze. Le Guide ambientali e le associazioni sono anni che denunciano non solo alle Guardie del Parco, ma anche alla Capitaneria di Porto, questi costanti illeciti sugli ecosistemi costieri protetti del Gombo. Il lavoro di accompagnamento di una categoria di professionisti (le guide ambientali) viene continuamente messo in difficoltà dalla presenza irregolare di queste persone, spingendo talvolta alcune di queste Guide a scegliere di non accompagnare visitatori sulla spiaggia del Gombo per non trovarsi in difficoltà, sia con i propri clienti sia con i diportisti".

"Purtroppo all'Ente Parco - considerano gli ambientalisti - manca da anni una figura che sia competente nella conservazione della biodiversità del Parco e che potrebbe raccontare all'incontro previsto il perché il litorale della Tenuta è bene che continui a rimanere accessibile solo dall'interno e mediante esperti che sappiano bene raccontare l'importanza degli ambienti del Parco. Mancando questa figura non possiamo che chiederci cosa ne pensi il Comitato scientifico del Parco di questo argomento, che al momento viene affrontato solo dal punto di vista politico-amministrativo".

"Si ricorda infine - concludono le associazioni - che il Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli presenta un’estensione di più di trenta chilometri di costa dei quali soltanto meno di un terzo risulta fruibile in maniera regolamentata e a vocazione prevalentemente naturalistica, i restanti venti chilometri pur comprendendo addirittura aree di riserva (in primis la riserva della lecciona), sono aperte alla balneazione, spesso con presenza di chilometri di strutture e stabilimenti balneari (come nel litorale pisano e viareggino) che, per il loro numero, costituiscono senz’altro un’anomalia all’interno di un parco naturale".