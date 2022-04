Base di Coltano, Ceccardi: "Occasione per il territorio e per la nostra sicurezza"

La nuova sede dei Carabinieri nell'area del Parco San Rossore piace all'eurodeputata leghista Susanna Ceccardi. "L’ipotesi è una ottima notizia per il territorio. Il progetto, assolutamente in linea con i nuovi modelli di edilizia ecosostenibile, è un’occasione da non perdere per riqualificare le aree abbandonate della città".

In una nota l'ex sindaco di Cascina spiega che capisce "le riserve del sindaco Conti, che, appena uscita la notizia, ha voluto chiarimenti più approfonditi dal governo e soprattutto un coinvolgimento del Comune per lo sviluppo del progetto. Questa richiesta è più che legittima. Invece non sono assolutamente giustificabili i no aprioristici della sinistra ideologica, contraria solo perché si tratta di un insediamento militare. Dove erano le associazioni della sinistra ambientalista quando c’era da dire no al progetto 'Città Sottili', un campo rom a cielo aperto che ha prodotto negli anni un inquinamento spaventoso all'interno del parco di San Rossore, insieme alle note vicende criminali di induzione al matrimonio di minorenni, furti e ricettazione? Riqualificare l’area dell’ex Centro radar di Coltano inoltre può essere un’occasione utile per trovare finalmente una destinazione d’uso a quel sito. L’alternativa, fino a pochi mesi fa, era un centro di identificazione ed espulsione per immigrati. Ipotesi che non sarebbe del tutto esclusa, nel caso in cui i carabinieri non si insediassero proprio lì".

La sicurezza quindi come punto per riqualificare: "Con l’arma dei Carabinieri - prosegue Ceccardi - cittadini e istituzioni hanno sempre avuto un rapporto proficuo e la presenza rafforzata di militari e delle loro famiglie sul nostro territorio è una vera e propria opportunità da cogliere. Mi auguro che il Ministero, la Regione ed il Comune trovino al più presto la sintesi progettuale perché a questo punto l’opera deve farsi il più presto possibile". Infine i ringraziamenti all’Arma dei Carabinieri "che con grande senso delle istituzioni ha subito dimostrato la disponibilità al dialogo e a trovare per il territorio la soluzione migliore e meno impattante. Sono grata a a tutte le forze armate che con coraggio e dedizione operano per la sicurezza nazionale".