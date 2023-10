"Non parteciperò al Tavolo Operativo Inter-istituzionale del prossimo 18 ottobre, ma invierò un contributo scritto in cui riassumerò anche le motivazioni della mia scelta, che sostanzialmente, a questo punto, anche in sede istituzionale, deve prendere le distanze dal modo in cui è stata gestita la trattazione della collocazione della Caserma dell'Arma in area Cisam". Così scrive il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori in merito al discusso progetto della militare, che il 6 settembre scorso è stato validato proprio dall'organo di confronto ora apertamente criticato dal rappresentante territoriale.

"Riunioni - prosegue - come anche quella dell’ultimo 6 settembre a Roma, in cui si è parlato in maniera molto superficiale e poco dettagliata di una fattibilità tecnica, senza un vero progetto che a quel tavolo anche io stesso ho sollecitato per poter esprimere un parere di senso compiuto e quindi di diniego all’ipotesi Cisam e di ogni insediamento entro i confini del parco, così come previsto dagli organi consiliari che rappresento che si erano espressi contrari alle ipotesi già paventate nel settembre 2022. Solo dopo la riunione del 18 settembre scorso della Comunità del Parco siamo venuti a sapere dalla stampa, me compreso, in un’intervista al Presidente Bani, che non solo mancava del tutto il progetto, ma anche i fondi per realizzarlo, perché il finanziamento Pnrr era oramai scaduto".

"Alla luce dunque di notizie che arrivano in maniera frammentata anche per chi, come me, ha partecipato a questi tavoli - insiste Angori nella nota - chiedendo sempre un ampio confronto a beneficio dei territori e di poter visionare progetti e carte nel dettaglio per non esprimere un no all’insediamento che fosse aprioristico, ma bensì ragionato e argomentato, ritengo opportuno in questa fase non prendere parte alla riunione in oggetto. Voglio ribadire, come fatto nell’ultima seduta del 28 settembre dal Consiglio comunale di Vecchiano, la contrarietà verso una ipotesi progettuale che rimane contraria alla salvaguardia e alla tutela del Parco e delle Aree protette, andando contro al principio di tutela ambientale sancito anche dalle recenti modifiche Costituzionali". "Voglio sottolineare - aggiunge - la contrarietà ad una procedura di approvazione della Comunità del Parco senza aver fornito la documentazione progettuale, indispensabile per un confronto consapevole".

Le ultime parole sono rivolte al ritenuto responsabile dell'opera: "Chiediamo, pertanto, al Governo Italiano, attraverso il documento approvato dall'organo Consiliare di Vecchiano, di interrompere l’iter procedurale avviato con la riunione del 18 settembre della Comunità del Parco, e da lì valutare le possibili alternative da sottoporre alla stessa Comunità, con idonee tempistiche, per un confronto trasparente, informato e ragionato".