Base militare, no al progetto: verso la manifestazione del 21 ottobre

"Altro che tavolo interistituzionale. Quello che è andato in scena a Roma è l’ennesimo accordo per favorire l’economia di guerra e la militarizzazione del nostro territorio tra centrodestra e centrosinistra che si sono spartiti le aree nel territorio tra Pisa e Pontedera e i connessi finanziamenti". Proseguono le polemiche sulla base militare di Coltano dopo l'incontro che si è svolto mercoledì mattina al Ministero della Difesa per definire il progetto della cittadella dell'Arma dei Carabinieri nel territorio di Pisa. Ad intervenire sulla questione è Ciccio Auletta, consigliere comunale di Diritti in comune.



"Ancora una volta chiusi in una stanza i rappresentanti del Governo e degli enti locali, dal presidente della Regione Giani al sindaco di Pisa Conti al presidente della Provincia di Pisa Angori insieme ai vertici delle Forze Armate, hanno definito un piano per potenziare il ruolo strategico della nostra città nelle operazioni militari, con il presidente del Parco, Lorenzo Bani, che ha calpestato le sue funzioni e prerogative assumendo in pieno il ruolo dell'immobiliarista: altro che 'rigenerazione del Cisam' qui siamo di fronte ad una ulteriore occupazione militare del Parco in una area che va invece rinaturalizzata - sottolinea Auletta - ancora una volta questo partito trasversale ha fatto male i conti. In questo anno e mezzo è cresciuta una grande mobilitazione che sarà capace di bloccare questo progetto. Per questo invitiamo la cittadinanza, le associazioni, le forze sindacali, i movimenti ad essere presenti a Pisa il 21 ottobre alla manifestazione 'Fermare l’escalation'".

"Chiediamo al contempo che il piano venga subito reso pubblico e porteremo il Consiglio comunale ad assumersi le proprie responsabilità. Per noi questa base non si deve fare né a Pisa né altrove" conclude Auletta.



Sulla questione interviene anche Potere al Popolo che attacca il presidente del Parco Lorenzo Bani: "Il Governo torna alla carica sulla nuova base a Pisa, cogliendo al balzo l’assist di Bani, uomo del PD e presidente dell’Ente Parco, che da oltre un anno propone l’area del Cisam, interna al Parco di San Rossore. Già poche ore prima del tavolo con Crosetto, lo stesso Conti aveva ripreso pubblicamente la proposta del Cisam fatta da Bani. Chi fino a questo momento ha creduto che la difesa del territorio potesse essere rappresentata dal centro-sinistra, ha avuto l’ennesima dimostrazione di quanto sulla guerra e i sacrifici imposti ai territori da militarizzare non esista differenza alcuna di vedute tra 'democratici' e fascisti".

Potere al Popolo chiede le immediate dimissioni del presidente Bani e evidenzia di essere pronto alla partecipazione, insieme al Movimento No Base, alle mobilitazioni contro la guerra del 21 ottobre a Pisa e del 4 novembre a Roma: "Appuntamenti in cui costruire la massima partecipazione popolare contro la militarizzazione dei territori, contro l’invio di armi all’Ucraina e l’economia di guerra nella quale il Governo Meloni ci ha trascinato, aumentando a 27 miliardi di euro le spese militari e abbattendo sempre di più le spese sociali nella più fervida obbedienza servile dei fascisti ai vincoli euroatlantici" concludono da Potere al Popolo.

Ci sono altre questioni prioritarie rispetto alla costruzione della base militare per il Cub Pisa per il quale la militarizzazione dei territori non costituisce una opportunità, "i soldi che impiegheranno per costruirla dovrebbero servire alle tante bonifiche rinviate, ad abbattere i mostri in cemento armato mai finiti di costruire e da anni abbandonati ad esempio ad Ospedaletto" sottolineano dal sindacato di base.

"E' una questione di priorità e per noi non ci potrà essere una rigenerazione urbana compatibile con il settore militare, se la compensazione è la piantumazione di nuovi alberi per aumentare la superficie boscata nel Parco, ci sarà da capire se l'area di competenza del Parco sarà effettivamente accresciuta o se interverranno invece sostanziali modifiche tali da favorire edificazioni e utilizzo delle aree protette ad altro scopo - affermano ancora dal Cub - dalle parole del sindaco si evince che l'intesa si basa sulle opere di compensazione come il recupero di edifici a Coltano, il recupero dei quali dovrebbe rappresentare un atto di salvaguardia del territorio e non una merce di scambio per aggiungere l'ulteriore base di guerra ad un territorio che ha già collegato Camp Darby al mare e alla ferrovia per il trasporto di armi".