Cittadella militare, Giani: "Nel Parco solo ristrutturazioni, per la base dei Carabinieri l'area di Ospedaletto"

Fuori dal parco sorgerà "la vera e propria eco struttura, come è stata chiamata correttamente dai Carabinieri. Perché qui si è confuso di tutto: si è parlato di Nato, centri di addestramento, no, qui ci sono semplicemente le attività di istruzione e formazione dei Gis". In questo senso "con decreto ministeriale viene costituita formalmente una commissione di cui fanno parte il Ministero, la Regione, il Comune, la Provincia, l'Ente parco e i Carabinieri. A quel tavolo, entro il 30 luglio, definiremo un progetto fuori dal parco per portare a Pisa una struttura importante come quella del Gis".

Non una base militare dunque ma "un'eco struttura" per i Gis dei Carabinieri. Sempre a Pisa ma fuori del parco di San Rossore. Dove? "In pole position, ma è una mia opinione personale, ci può essere l'area di Ospedaletto, dove ci sono terreni di proprietà del Comune e della Regione".



All'indomani del vertice romano organizzato al Ministero della Difesa, è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, come riporta l'Agenzia Dire, a fare di nuovo il punto sulla base militare prevista, almeno in un primo momento, a Coltano. Ieri, ragiona il presidente, "ha funzionato la politica, diciamolo una volta tanto. Non abbiamo voluto nessun tecnico" per un incontro "a tre: io, il sindaco di Pisa Conti e il ministro della Difesa, Guerini. Insieme, con le carte davanti, abbiamo ragionato sul fatto che un intervento di questa portata non poteva essere fatto contro qualcuno, oppure aumentando il consumo di suolo nel parco". Così, osserva Giani, "nel parco di San Rossore, che probabilmente verrà toccato da alcuni edifici", ci saranno "Ristrutturazioni importanti, che contribuiranno a qualificare un patrimonio storico in degrado: la palazzina Marconi, le stalle del Buontalenti di proprietà regionale, che mettiamo a disposizione e che possono diventare il luogo per le operazioni sulla biodiversità condotte dai Gis". Militari che lì "possono addestrarsi e, a cavallo, essere un presidio di sicurezza e legalità per il parco. C'è poi la Villa Medicea, dove potranno esserci aule per lo studio".