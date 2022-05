Base militare, incontro tra Comune, Regione e Ministero: "Sinergia per trovare soluzioni alternative"

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha ricevuto oggi, giovedì 12 maggio, a Roma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Pisa Michele Conti. L’incontro, durato circa un’ora, è servito per fare il punto sul progetto di un centro polifunzionale di reparti specializzati dell’Arma dei Carabinieri. Nel corso della riunione, dopo un cordiale confronto, è stato deciso che verrà emanato un decreto ministeriale che istituisce un tavolo operativo composto da task force immobili del ministero della Difesa, Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa, Ente Parco San Rossore, Migliarino Massaciuccoli e comando dell’Arma dei Carabinieri. Il tavolo formale avrà il compito di individuare ipotesi alternative al centro polifunzionale di 70 ettari, riallocando sul territorio le funzioni dei vari reparti dei Carabinieri, ma al di fuori del Parco, a eccezione del borgo di Coltano che potrà essere inserito nel progetto attraverso rigenerazione urbana degli immobili di proprietà pubblica.

"Esprimo soddisfazione - dichiara il presidente della Regione Eugenio Giani - per un incontro proficuo e costruttivo che ha instaurato un metodo di riflessione congiunta, di concertazione, per la migliore individuazione del sito ove realizzare l’ecostruttura dei Carabinieri che possa nel territorio pisano insediare la sede del Gis in armonia con le esigenze della miglior pianificazione urbanistica. L’impegno dei Carabinieri merita il massimo rispetto e ringrazio il ministro Lorenzo Guerini per la disponibilità a favorire una soluzione che lasci a tutti soddisfazione".

"Sono rimasto soddisfatto dell’incontro che avevo richiesto con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini per fare il punto sulla base di Coltano, facendo presente che il Comune di Pisa non poteva rimanere all’oscuro del processo decisionale a differenza dell’Ente parco che era a conoscenza del progetto già da un anno" è il commento del sindaco di Pisa. "L’ipotesi iniziale della cittadella militare da 70 ettari nella campagna di Coltano è definitivamente tramontata come avevo chiesto a gran voce ed è stato deciso che un decreto ministeriale istituirà un tavolo operativo a cui siederanno enti locali, ministero e comando dell’Arma per individuare ipotesi alternative nel comune di Pisa, ma fuori dal Parco". "Una vittoria su tutti i fronti - conclude Conti - abbiamo difeso il territorio nella sua sostenibilità e proposto soluzioni per mantenere i carabinieri sul nostro territorio. Ho assicurato al Ministro la mia disponibilità a collaborare per trovare in tempi rapidi una soluzione positiva per tutti, per l’Arma e per la comunità pisana".