Base militare a Coltano, il Comando Carabinieri: "Struttura a basso impatto ambientale"

Dopo le numerose polemiche e prese di posizione politiche sulla questione della base militare a Coltano intervengono per cercare di fare chiarezza e sottolineare il basso impatto ambientale della struttura i Carabinieri del Comando provinciale di Pisa, che in una nota forniscono i dettagli del progetto.

"Il sedime individuato per ospitare la base del Gruppo di Intervento Speciale (GIS), il 1° Reggimento Paracadutisti 'Tuscania' ed il Centro Cinofili è in parte già costruito (ospita una ex base radar, ora in disuso) e per il resto è classificato 'zona agricola di recupero ambientale' in quanto ricade nella cosiddetta 'area agricola delle aree esterne' del Parco regionale di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli - sottolineano dal Comando - l’opera avrà un basso impatto ambientale alla luce di una serie di considerazioni: il sedime della base avrà un’estensione complessiva di 72,9 ettari, ma 28 saranno mantenuti a superficie verde, valorizzata con un’estesa piantumazione di vegetazione autoctona per incrementare l’assorbimento di anidride carbonica. Dei rimanenti 45 ettari (0,19% del Parco) le edificazioni ne copriranno solamente 5 (lo 0,02% del Parco); i restanti 40 ettari saranno adibiti a viabilità e servizi, con idonee opere di regimazione (per non modificare l’equilibrio idrico del sedime) e di vegetazione. I criteri di progettazione perseguono un bassissimo impatto ambientale e paesaggistico; tutti gli edifici avranno un’altezza massima di 3 piani e garantiranno emissioni pressoché nulle ricorrendo a sistemi di riscaldamento e condizionamento con impianti fotovoltaici e solare termico, senza uso di combustibili fossili. L’intero sedime potrà, per questo, essere considerato una comunità energetica prossima alla relativa autosufficienza".

"Al fine di valorizzare il territorio sotto il profilo della sicurezza ambientale e della salvaguardia della biodiversità, nella nuova base sarà allocato un Distaccamento Carabinieri per la Biodiversità e sarà trasferita la Stazione CC Forestale di Pisa, dotata di unità a cavallo per la vigilanza sul Parco stesso - proseguono dall'Arma - fondamentale è inoltre sottolineare che il Dpcm 14/01/2022, che ha dichiarato l’intervento 'opera destinata alla difesa nazionale', non esclude la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Infatti, la disciplina di settore precisa che 'la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l’approvazione del progetto … svolta in forma semplificata … ferme restando le prerogative dell’autorità competente in materia di VIA' (art. 44 co. 4 decreto-legge n. 77/2021).

Alla base "lavoreranno quotidianamente diverse centinaia di Carabinieri, dei quali molti vi risiederanno con le loro famiglie con conseguente miglioramento del controllo delle condizioni dell’ordine e della sicurezza pubblica; inoltre saranno ospitati corsi e delegazioni, producendo un flusso costante di visitatori presso le strutture ricettive locali, con i conseguenti benefici sull’indotto economico della periferia pisana. Infine, la base sarà dotata di un asilo nido e importanti impianti ginnico-sportivi, che saranno messi a disposizione anche della collettività".

"Di fatto, l’opera conferirà un valore aggiunto al Parco, potendosi integrare nell’ambito dei percorsi turistico-ambientali dello stesso ed in particolare della zona di Coltano, proponendo all’interno dell’area interessata la costituzione di un Centro di educazione ambientale, di un Museo del crimine ambientale (con particolare riferimento al bracconaggio e agli incendi boschivi) e di un percorso naturalistico (aperto a persone diversamente abili) comprensivo di un orto botanico e di un arboreto - concludono dal Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri - l’offerta educativa e culturale, a favore delle scolaresche e, più in generale, della collettività, è tesa a valorizzare ulteriormente il territorio interessato, armonizzandosi con le eccellenze culturali già presenti, costituite dalla Villa Medicea e dalla Palazzina Marconi”.