Base militare nel Parco San Rossore, Angori: "Intesa con la Provincia mai avvenuta"

La base militare fra Pisa e Pontedera, i cui contorni sono stati resi noti da Diritti in Comune, a seguito della pubblicazione nel disegno di legge 'Infrastrutture' varato dal Governo, resta un tema caldo. E a tornare a parlare è il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori. Uno dei punti discussi è infatti la condivisione del progetto da parte degli enti territoriali, ipotesi che il rappresentate istituzionale esclude. Lo scrive in una lettera inviata allo stesso Ministero della Difesa e a tutti gli enti interessati dalla vicenda.

"Come già espresso sia a mezzo stampa, sia con una mia nota dell'ottobre scorso, è mia intenzione ribadire la mia posizione e formulare ulteriori osservazioni, anche alla luce di quanto riportato nel ddl n. 1937 presentato alla Camera dei Deputati, per la Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico in cui rientra appunto anche la questione Cisam. Ho già infatti avuto modo di esprimere in più sedi il mio parere contrario alla realizzazione dell’infrastruttura di cui all’oggetto sia per l’ipotesi Cisam, sia per qualsiasi nuovo insediamento entro i confini del Parco Regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli".

"In tal senso - insiste Angori - è stato deliberato nell’aprile 2022 dal Consiglio provinciale di Pisa e dal Consiglio comunale di Vecchiano. Più volte ho altresì auspicato l’apertura di una discussione collegiale per individuare, all’interno della Provincia di Pisa, zone alternative idonee allo scopo e confacenti alle esigenze dell’Arma dei Carabinieri. Nel ddl sopra citato, si fa riferimento a un intesa con la Provincia di Pisa, peraltro mai avvenuta, e si autorizza il commissario straordinario all’apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, e si prevede lo stanziamento delle necessarie risorse alla copertura finanziaria".

Angori quindi ribadisce che "a questa Provincia non è mai stata presentata un'ipotesi progettuale compiuta da poter esaminare, e a cose avvenute dunque abbiamo saputo come Provincia, a mezzo stampa, che ancora non erano state rintracciate le necessarie risorse. Chiedo pertanto che si torni ad un tavolo istituzionale di confronto per studiare soluzioni alternative rispetto alla collocazione dell’infrastruttura all’interno del Parco Regionale di San Rossore, che consentano, anche alle amministrazioni locali, di poter coinvolgere la cittadinanza, per far sì che le infrastrutture si realizzino, ma in un percorso trasparente, partecipato e in equilibrio con le peculiarità del territorio e delle comunità".