Base militare, 520 milioni di euro per 140 ettari tra Pisa e Pontedera: nel 'dl infrastrutture' i dettagli del progetto

Si amplia, sia negli spazi coinvolti che nelle spese previste, il progetto della base militare all'ex Cisam.

I dettagli sono contenuti nel decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, cosiddetto 'DL Infrastrutture', approvato il 24 giugno dal Governo Meloni e assegnato alla VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici) per essere convertito in Legge entro il prossimo 24 agosto, da cui emergono due cifre: 520 milioni di euro di investimento e 140 ettari di territorio interessato tra Pisa e Pontedera.

Il gruppo consiliare Una Città in Comune e Rifondazione Comunista Pisa, appreso il contenuto del decreto-legge, lo hanno esposto convocando una conferenza stampa sotto Palazzo Gambacorti nella mattina di giovedì 4 luglio con la partecipazione del Movimento No Base, sottolineando che "ancora una volta tutti sapevano e tutti hanno finto di non sapere: una linea di patologica omertà e mancanza di trasparenza seguita dalle forze sia di centrodestra che di centrosinistra che governano a livello locale e nazionale - ha affermato il consigliere comunale di Una Città in Comune Francesco Auletta - nel documento illustrativo del provvedimento, a disposizione di tutti i gruppi parlamentari, di governo e di opposizione, presenti in Commissione, si legge chiaramente che il piano è stato fatto d’intesa con gli Enti territoriali interessati".

Aggiunge Auletta: "Anche il presidente della Regione Giani del Pd dunque sapeva benissimo di tutto questo, così come il sindaco Conti, che proprio nei giorni scorsi si è rifiutato di rispondere ai nostri quesiti dicendo che non era di sua competenza, nonostante appartenga alla Lega, uno dei partiti del Governo da cui arriva l’iniziativa legislativa. Un modo per tenere all'oscuro la cittadinanza di un progetto condiviso tra Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa, Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli che ha subìto un importante allargamento e per cui si allocheranno maggiori risorse, sottraendole a fondi destinati a progetti a beneficio della collettività".

Cosa prevede il progetto della base militare

Infatti, rispetto a quanto noto inizialmente, il progetto esposto tra le pagine del 'DL Infrastrutture' prevede un investimento più che raddoppiato: "In base ai documenti depositati in Commissione parlamentare, i costi previsti, ad oggi, sono pari a 520 milioni di euro, senza considerare i soli 120 destinati alla bonifica del reattore presente al Cisam, già previsti e dovuti da oltre 20 anni, come ribadito anche in una recente relazione della Corte dei Conti - dichiara Fausto Pascali di Una Città in Comune, documenti alla mano - restano 400 milioni di euro, più del doppio dei 190 previsti a inizio del 2022, destinati ad alimentare la guerra e l’economia di guerra. Di questi, come abbiamo denunciato già negli scorsi giorni, 92.5 milioni sono già stanziati per il primo lotto: 72.5 con il DPCM del 9 maggio 2022, e 20 milioni con DL infrastrutture".

I primi vengono dal Fondo di Sviluppo e Coesione, mentre i secondi dal Ministero delle Infrastrutture, "con l’intento non dichiarato, ma evidente, di avviare i cantieri entro la fine dell’anno. Per i restanti 400 milioni di euro ad oggi previsti, ma che lieviteranno ulteriormente, non è specificato da dove saranno presi" prosegue Pascali.

Oltre all'investimento complessivo aumentato, cresceranno anche gli spazi che rientrano nel progetto: quantificati inizialmente come 70 ettari, sono ora circa 140 ettari tra l'area dell'ex-Cisam, alcuni edifici di Coltano e la Tenuta Isabella di Pontedera: "Guardando le superfici indicate nella mappa presente nei documenti disponibili alla Commissione, si tratta di 40 ettari destinati ai Gruppo Intervento Speciale, 20 ettari dedicati al I reggimento Tuscania in aree che sono boscate all’interno del Parco Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e altri 40 ettari circa per il poligono di tiro da 500 metri e la pista di addestramento intorno all’area della tenuta Isabella a Pontedera, area oggi completamente verde e che ha già mostrato la sua fragilità dal punto di vista della tenuta idraulica e su cui un’opera del genere non farà che peggiorare la situazione. Il resto, circa 30 ettari, lo si vorrebbe destinare alla parte alloggiativa, alle parti comuni e agli impianti sportivi, in un’area già parzialmente edificata del Centro Interforze Alti Studi Militari (Cisam) della Marina Militare" conclude Pascali.

Il commissariamento dell'opera

Il consigliere Auletta commenta, inoltre, la scelta di nominare un Commissario straordinario per la realizzazione della base militare, come si apprende dall'atto della Camera dei Deputati in cui si parla del progetto: "Si tratta di un'opera commissariata per il suo rilevante 'impatto sul tessuto socio-economico' che il Governo vuole mandare avanti con le procedure semplificate previste per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): ciò significa accelerazione delle procedure e meno controlli. L'orizzonte temporale di realizzazione indicato è 10 anni, ma se si pensa che tale tempo non è congruo neanche per la bonifica del reattore nucleare, è evidente che il Governo Meloni vuole accelerare sull' apertura dei cantieri per la nuova base, continuando al contempo con la propaganda delle compensazioni per assecondare le compiacenze delle istituzioni locali".

Una Città in Comune denuncia una strategia anche nella scelta dei luoghi selezionati nel progetto, evidenziati nella mappa visibile poco sopra: "Per quanto riguarda il recupero degli edifici storici - prosegue Auletta - è evidente la strategia del Governo di distribuire promesse a tutti gli enti in qualche maniera coinvolti. Vengono indicati la stazione Marconi, proprietà del Demanio, ma su cui il Comune di Pisa ha rinnovato recentemente la concessione d’uso, la Villa Medicea, sempre di proprietà del Comune di Pisa, le stalle del Buontalenti di proprietà della Regione Toscana, e quindi solo una parte degli immobili storici che a Coltano dovrebbero essere recuperati. Inoltre, spunta un riferimento anche al recupero dell’Ex Bigattiera, di proprietà dell’Università di Pisa, istituzione fino ad oggi silente sulla base, nonostante siano suoi i terreni vicini alla nuova infrastruttura militare".

Le richieste e le iniziative contro la base militare

"Vorrei contestualizzare il momento storico in cui si va a tentare di realizzare questa base militare - afferma Daniele Iannello di Rifondazione Comunista Pisa - che non è neutrale: stiamo realmente vivendo una guerra mondiale 'a pezzi'. Mezzo miliardo di euro è una cifra fuori scala da destinare a un singolo progetto di un Comune. Inquieta anche la triangolazione che si viene a formare tra base militare, aeroporto e Canale dei Navicelli. Pisa diventa sempre più una piattaforma logistica per la guerra. Mi unisco alle responsabilità politiche richiamate da Auletta: vogliamo spiegazioni in merito a queste spese folli e chiediamo a tutte le forze politiche, sindacali e associative di prendere posizione decidendo se stare con l'economia di guerra o con una città demilitarizzata come noi proponiamo".

"Siamo e continueremo a stare con il Movimento No Base per impedire questa ulteriore militarizzazione del territorio, già a partire dalle iniziative dei prossimi giorni. Il presidente della Regione Giani, il presidente del Parco Bani, il sindaco Conti e il presidente della Provincia Angori si dimettano: come nel caso del primo DPCM hanno tenuto nascosto alla cittadinanza queste informazioni sul progetto e lo sostengono attivamente" conclude Iannello.

Si aggiunge all'appello la neo-eletta consigliera comunale della lista Pontedera a Sinistra Denise Ciampi, che afferma: "A Pontedera la questione della base militare è sempre stata avvolta da una coltre di fumo. Confrontandomi con gli altri appartenenti alla mia lista abbiamo deciso di sottoporre la questione come prima mozione nel prossimo Consiglio comunale, per avere risposte, mai ottenute fino a ora, dal sindaco Franconi e dalla sua Giunta, perché sono ben 40 gli ettari di territorio da lui amministrato coinvolti in questo progetto, peraltro considerato con bassa probabilità di realizzazione durante la campagna elettorale. Peccato che il giorno dopo il ballotaggio sia arrivata la comunicazione dello stanziamento dei 20 milioni di euro per far partire il primo lotto dei lavori".

"Oltre i nostri timori. Il Governo ha messo nero su bianco l’investimento complessivo per la costruzione della base militare e le strutture a contorno. Lo ha fatto in poche righe all’interno di un testo passato in Commissione parlamentare lavori pubblici, poche righe in un testo di 76 pagine - commenta Martina Mocci del Movimento No Base - 520 milioni di euro, una previsione di 10 anni di cantieri, un’opera che devasterà il parco spingendosi fino al comune di Pontedera, a 26 km dal Cisam, dove si prevede la costruzione di un poligono di tiro a cielo aperto. Tutto in mano al commissario straordinario Sessa, con le semplificazioni previste dal cosiddetto 'sblocca cantieri', usando risorse pubbliche per risanare strutture che dovevano essere già state messe a norma e destinandole a usi militari".

E rilancia le iniziative del movimento, che continua a protestare contro la costruzione della base militare: "Così come siamo riusciti a bloccarla a Coltano con la mobilitazione del 2 giugno di due anni fa, continueremo la nostra lotta il 20 e 21 luglio al Parco dei Tre Pini, davanti al Cisam, con un presidio di pace. Un altro momento importante di controinformazione senza cui non staremmo parlando di queste carte oggi. Tutti i cittadini pisani, toscani e italiani devono conoscere il contenuto di questo progetto così da poter partecipare alla nostra determinata richiesta di fermarlo. In seguito ci organizzeremo per spostarci anche sul litorale, dove sarà più facile intercettare i cittadini nel periodo estivo e renderli partecipi della lotta".